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LIFE・經典／用3D列印技術打造出的「漂浮船屋」　僅花2天可用百年

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▲Buřinka Prvok odBuřinky。（圖／翻攝Buřinka官網）

▲Buřinka使用3D列印建造的Prvok odBuřinky。（圖／翻攝Buřinka官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

位於捷克的建築公司Buřinka，近期在該地打造了一款新型的3D列印房屋，透過新研發的混凝土材質，能讓整棟房屋放置在漂浮在水中的浮橋上，房子建造的時間僅花48小時，號稱其堅固性可使用到100年，這樣的建築方式不但用料更為精確、人力花費更少，且能改善土地不足的問題。

隨著3D列印技術的發展，全球各地都有使用該技術的新興建設公司，我們可以看到許多3D列印房屋作品，或許這對你而言已經不夠新奇，但能透過浮橋建築在水上，或許是很夠酷的新想法。

捷克建築公司Buřinka與雕塑家MichalTrpák合作，設計出一間稱為Prvok odBuřinky的3D列印房屋，僅花48小時就完成整個結構工程，包括3間帶有衛浴的房間、一間客廳與廚房，更重要的是除了快速架構起整個建築之外，包括水源循環系統、屋頂綠化與電器控制等，都納入整個結構中一併作業。

▲Buřinka Prvok odBuřinky。（圖／翻攝Buřinka官網）

▲Buřinka Prvok odBuřinky。（圖／翻攝Buřinka官網）

此種作法不但加快了建築速度，比傳統方式快了7倍，也因為事前的材料計算，產生的二氧化碳排放量也比傳統建造房屋減少20％，僅使用25名工人進行細部安裝與裝潢，減少了一半的人力，生產成本也減少了一半（希望能反映到房價上）。

然而3D列印房屋的堅固性，則持續受到檢視，Prvok odBuřinky號稱可使用100年，其機械阻力和穩定性測試，已在布拉格捷克技術大學的土木工程學院的實驗中心進行，其房屋的強度可以承受雪崩，在使用期屆滿後，屋主可以將其解體壓碎，再重新建造一個相同的建築。

▲Buřinka Prvok odBuřinky。（圖／翻攝Buřinka官網）

姑且不論建造的方式有多環保跟快速，與雕塑家合作設計的Prvok odBuřinky，內部也充滿著有趣與活化的線條，不像一般建築大量採用筆直的直角，圓形的採光窗跟牆壁，還有宛如在美術館的淋浴間，都讓此項建築方式擁有更多外觀的可能性，Prvok odBuřinky預計在今年8月向公眾開放，夏末說不定就可以開始接受訂單。

▲Buřinka Prvok odBuřinky。（圖／翻攝Buřinka官網）

▲Buřinka Prvok odBuřinky。（圖／翻攝Buřinka官網）

▲Buřinka Prvok odBuřinky。（圖／翻攝Buřinka官網）

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關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 3D列印
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