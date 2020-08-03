艾莉絲靠純露花水養出透亮肌！4種用法可抗痘還能當枕頭噴霧

▲艾莉絲分享自己的保養秘訣，自曝現在都用純露花水取代化妝水。(圖／翻攝艾莉絲FB)

記者張毓容／台北報導

幸福人妻艾莉絲不僅身材凹凸有致，看不出是二寶媽，今年40歲的她肌膚狀態一樣好到讓人羨慕，而她的其中一個保養小撇步就是愛用天然有機純露花水，她不僅用純露花水取代化妝水，還可以用來濕敷、當作枕頭噴霧或讓衣物保持芳香，擁有超多種使用法，讓她愛不釋手。手邊的純露只會拿來當噴霧？快來跟艾莉絲學學怎麼把純露花水用好用滿！

1.當作化妝水



純露花水可取代化妝水，在卸妝清潔後作為保養第一個步驟，讓後續保養品更容易被肌膚吸收，也可於上妝前或隨時感到肌膚乾燥時，直接噴灑於臉部保濕補水。

2.濕敷保濕或抗痘



可以用純露花水浸濕化妝棉，濕敷於臉部，不同的花水還有不同保養效果。像是長痘痘時，她會用天竺葵花水濕敷在冒痘局部，可幫助調理並平衡油脂分泌；肌膚敏感乾燥時會用玫瑰花水濕敷全臉，補水修護同時還能享受玫瑰的療癒香氣。

▲她會隨身帶著玫瑰花水，尤其是去海邊或在戶外曝曬，隨時補充水分並幫助肌膚降溫。

3.曬後舒緩



可在日曬後用有保濕、舒緩修護效果的玫瑰花水直接噴灑於臉上或身體任一部位，幫助舒緩鎮定曬後肌膚。

艾莉絲舉自己為例，每週末跟先生、小孩去海邊或爬山回來後，她洗完澡後就會用玫瑰花水直接噴上臉部和全身，尤其是肩膀和頸部這兩個最容易曝曬的部位，還會濕敷特別乾的局部加強保濕。在曝曬當下，她也會時不時就噴一下玫瑰花水，隨時補水並幫助身體降溫。

▲唯有機 玫瑰純露花水，200ml，NT$1,250；薰衣草純露花水，200ml，NT$950。



4.噴在枕頭或衣物散發自然香氣



因為純露花水帶著天然花卉療癒香氣，除了補水保濕、緊致平衡肌膚，艾莉絲更透露自己會將純露花水當作枕頭噴霧、天然香氛使用。像是她會用薰衣草純水噴在自己和小孩的枕頭、棉被上，讓薰衣草特有的療癒香氣幫助放鬆身心，舒緩壓力、情緒；另外，她也會用花水噴在衣物上，自然散發香氣，又不會像香水過於濃厚明顯。

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