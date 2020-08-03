Jennie示範最性感白襯衫穿法　大露肩頸、鎖骨深到可積水

記者李薇／台北報導

夏季白襯衫絕對是少不了的穿搭單品，但要怎麼穿得性感，卻是一件不容易的事情，最近「人間香奈兒」Jennie就示範了完美襯衫的穿搭法則，只要把扣子打開得夠下面，露出性感的肩頸、還有伸到可以積水的鎖骨，就能展現出最性感的模樣。

▲Jennie示範最性感襯衫穿搭。（圖／jennierubyjane IG）



Jennie這次示範了性感襯衫的穿搭風格，不僅在上半部露出性感的肩頸以及鎖骨，長版的襯衫也直接當作裙子來穿，露出纖細的雙腿，並且使用腰帶束出腰身，展現出完美休閒的風格，卻又完全不會顯胖。

▲Jennie露出纖細美腿。（圖／jennierubyjane IG）



能夠讓Jennie展現出完美身材的單品，出自ALEXANDER WANG設計的單品，寬版的襯衫風格可以展現出休閒感，卻在領口的位置設計出大V領的樣貌，並且在腰身利用腰帶收起，這樣穿起來任何人都可以變得超級顯瘦。

▲Jennie展現優雅的模樣。（圖／jennierubyjane IG）



不僅穿搭值得注目，Jennie的好身材也成為網友關注的焦點，大呼「實在太美了」、「我們都愛妳」，單單一則PO文就狂吸535萬人按讚，可見真的是受到許多網友的喜愛，加上最近又攜帶新曲回歸，當然是當紅炸子雞。