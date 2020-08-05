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爐烤牛排、哈根達斯吃到飽特價827元！假日就去台北凱撒大飯店爽吃一波

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記者李薇／綜合報導

辛苦工作了半年，給自己一點犒賞的機會吧！想一次滿足中式、西式、日式之類的料理，吃到飽會是很棒的選擇，「Her和她」推出台北凱撒大飯店Checkers假日午晚餐吃到飽餐券，原價1,078元、現在只要827元，多麼好康的機會，大吃一頓很可以，還不快揪好友一起出發！

以西洋棋盤風格設計的Checkers，空間寬敞又舒適，就在台北車站對面，交通也算是方便，走幾步路就到了，餐廳裡面提供中式、西式、日式、甜點等各國美饌，想吃哪一種通通都有，一次滿足貪心的味蕾。

▲台北凱撒大飯店。（圖／翻攝自台北凱撒大飯店FB）

▲爐烤牛排是網友指名必吃。台北凱撒大飯店Checkers假日午晚餐吃到飽券，原價1,078元，特價827元。點我購買

其中，網友一至推薦的必吃名單就是爐烤牛排，7分熟的粉嫩色調，光是用看的就超級療癒，一口咬下鮮嫩的肉汁，非常滑嫩可口；第二名當然就是新鮮的海產，像是生魚片、螃蟹、淡菜、九孔、烤生蠔等等，類超級多元，想怎麼吃就怎麼大吃。

除了日式系列，當然也有很多中式熱炒，炸物、PIZZA等多種樣式可以選擇，當然甜點類種類也是多到爆，像是哈根達斯冰淇淋，還有提拉米蘇、起司蛋糕、布丁、水果等等，揪朋友一起，也不用擔心難點菜，一次可以滿足多人的味蕾，方便又省錢。

▲台北凱撒大飯店。（圖／翻攝自台北凱撒大飯店FB）

▲台北凱撒大飯店Checkers假日午晚餐吃到飽餐券，原價1,078元，特價827元。點我購買

購物平台「Her和她」推出台北凱撒大飯店Checkers假日午晚餐吃到飽，原價1,078元、特價只要827元，而且是最夯的假日時段，不用特地請假去吃，實在太方便。

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關鍵字：

Checkers, 吃到飽, 凱撒大飯店, 凱撒, Her, Her和她
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