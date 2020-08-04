fb ig video ETtoday search mobile

星巴克「粉紅星冰樂」絕美登場！草莓脆片＋優格必喝　還有哈密瓜布丁好想吃

>

記者蔡惠如／綜合報導

時序即將進入夏天尾巴，不過天氣還是一樣熱星冰樂能收手嗎？星巴克近期又推出高顏值的少女系冰飲，使用酸甜草莓元素打造「草莓脆片優格星冰樂」，光想像口感就覺得超級消暑，此外還有「巧克力香蕉脆餅優格星冰樂」，豐富的滋味最適合夏日品嚐，漸層的視覺加上豐富的脆片，光看就覺得很療癒！

星巴克8／5正式在台上市的星冰樂新口味，最受注目莫過於「草莓脆片優格星冰樂」啦！濃郁的優格與草莓果醬混合在一起，微酸與水果甜味巧妙搭配，再加入草莓吉利和草莓丁提升口感，加上頂部的草莓乾碎粒和Granola穀麥片，外型更加分，單杯售價140元至180元。

▲星巴克星冰樂。（圖／星巴克提供）

▲星巴克粉嫩系「草莓脆片優格星冰樂」登場。（圖／星巴克提供，以下同）

而「巧克力香蕉脆餅優格星冰樂」則是全新組合，濃郁不膩的摩卡巧克力醬，加上酸甜清爽帶有香蕉口味，結合蓬鬆的牛奶巧克力泡沫，巧克力餅乾脆餅碎粒增加酥脆口感，複合式的滋味刺激夏天味蕾，單杯售價140元至180元；「接骨木風味醇濃抹茶那堤」則是醇濃抹茶加上接骨木糖醬，香氣撲鼻，單杯售價145元至175元。

▲星巴克星冰樂。（圖／星巴克提供）▲星巴克星冰樂。（圖／星巴克提供）

另有其他兩款冷萃咖啡也很有賣相，「鹹焦糖風味冷萃咖啡」將鹹焦糖風味的牛奶泡沫與滋味融入冷萃咖啡中，讓口感更圓潤；「鹹焦糖風味氮氣冷萃咖啡」氮氣冷萃咖啡加上鹹焦糖風味糖醬所調製的牛奶泡沫，飄浮在咖啡上方，能品嚐到兩種不同滋味交織的口感。

▲星巴克星冰樂。（圖／星巴克提供）▲星巴克星冰樂。（圖／星巴克提供）

▲（左）鹹焦糖風味冷萃咖啡，售價145元起；（右）鹹焦糖風味氮氣冷萃咖啡，售價175元起。

▲星巴克星冰樂。（圖／星巴克提供）

▲手工複雜棋盤堆疊的香草蛋糕與巧克力蛋糕，中間使用新鮮香蕉製成的香蕉泥拚起，外面再淋上苦甜巧克力淋醬，香濃的香蕉風味又帶有紮實的巧克力口感，售價120元。

▲星巴克星冰樂。（圖／星巴克提供）

▲軟滑的布丁體中，帶有哈密瓜香氣，底層還吃的到哈密瓜丁，售價75元。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

星巴克, 星冰樂, 粉嫩, 少女心, 系草莓優格星冰樂
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

40歲前學起來超受用！艾莉絲5個人生觀：「順著走、等起風，就是最好的計畫」

40歲前學起來超受用！艾莉絲5個人生觀：「順著走、等起風，就是最好的計畫」

徐睿知七部韓劇造型大解析　出道是清秀妹妹→高冷魔女，連古裝都完美駕馭

徐睿知七部韓劇造型大解析　出道是清秀妹妹→高冷魔女，連古裝都完美駕馭

腳的動作騙不了人！解析「8種坐姿」代表意思　腳尖1動作立馬看出好感度

腳的動作騙不了人！解析「8種坐姿」代表意思　腳尖1動作立馬看出好感度

金泰希出道20週年造型回顧史！六部人氣韓劇　從狠心女二→溫柔鬼媽媽 艾莉絲靠純露花水養出透亮肌！4種用法可抗痘還能當枕頭噴霧 下半年不能錯過的5雙新球鞋！NB 327奶茶色、Fila炫舞粉　通通收進待買清單中 週末睡太晚、不打掃房間　5個徵兆「減肥90%會失敗」 《三十而已》江疏影脫下西裝！激短裙秀逆天長腿　網：王漫妮藏太久 南投根本是小歐洲！古典莊園下午茶、法式甜點　10間隱身山裡的必訪美食 Jo Malone推出全新香水筆，「按壓出水」補香超方便

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面