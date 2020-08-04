星巴克「粉紅星冰樂」絕美登場！草莓脆片＋優格必喝　還有哈密瓜布丁好想吃

記者蔡惠如／綜合報導

時序即將進入夏天尾巴，不過天氣還是一樣熱星冰樂能收手嗎？星巴克近期又推出高顏值的少女系冰飲，使用酸甜草莓元素打造「草莓脆片優格星冰樂」，光想像口感就覺得超級消暑，此外還有「巧克力香蕉脆餅優格星冰樂」，豐富的滋味最適合夏日品嚐，漸層的視覺加上豐富的脆片，光看就覺得很療癒！

星巴克8／5正式在台上市的星冰樂新口味，最受注目莫過於「草莓脆片優格星冰樂」啦！濃郁的優格與草莓果醬混合在一起，微酸與水果甜味巧妙搭配，再加入草莓吉利和草莓丁提升口感，加上頂部的草莓乾碎粒和Granola穀麥片，外型更加分，單杯售價140元至180元。

▲星巴克粉嫩系「草莓脆片優格星冰樂」登場。（圖／星巴克提供，以下同）

而「巧克力香蕉脆餅優格星冰樂」則是全新組合，濃郁不膩的摩卡巧克力醬，加上酸甜清爽帶有香蕉口味，結合蓬鬆的牛奶巧克力泡沫，巧克力餅乾脆餅碎粒增加酥脆口感，複合式的滋味刺激夏天味蕾，單杯售價140元至180元；「接骨木風味醇濃抹茶那堤」則是醇濃抹茶加上接骨木糖醬，香氣撲鼻，單杯售價145元至175元。

另有其他兩款冷萃咖啡也很有賣相，「鹹焦糖風味冷萃咖啡」將鹹焦糖風味的牛奶泡沫與滋味融入冷萃咖啡中，讓口感更圓潤；「鹹焦糖風味氮氣冷萃咖啡」氮氣冷萃咖啡加上鹹焦糖風味糖醬所調製的牛奶泡沫，飄浮在咖啡上方，能品嚐到兩種不同滋味交織的口感。

▲（左）鹹焦糖風味冷萃咖啡，售價145元起；（右）鹹焦糖風味氮氣冷萃咖啡，售價175元起。

▲手工複雜棋盤堆疊的香草蛋糕與巧克力蛋糕，中間使用新鮮香蕉製成的香蕉泥拚起，外面再淋上苦甜巧克力淋醬，香濃的香蕉風味又帶有紮實的巧克力口感，售價120元。

▲軟滑的布丁體中，帶有哈密瓜香氣，底層還吃的到哈密瓜丁，售價75元。