Jo Malone推出全新香水筆，「按壓出水」補香超方便

▲Jo Malone 8月推出許多重點商品。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

粉絲敲碗許久的香水筆終於開賣！Jo Malone即日推出全新限量杏桃花與蜂蜜香水筆，有別於一般小尺寸香水，這回化為便利筆狀，隨身補擦超方便。

▲Jo Malone 全新限量杏桃花與蜂蜜香水筆，5ml ，1,300元。

Jo Malone香水形式再進化，這回香水變成口紅，讓你隨身攜帶，補好補滿。延續《祕境花園系列》的熱度，在今年夏天將經典香氛「杏桃花與蜂蜜」設計成為香水筆，搭配品牌標幟奶油色筆身，只要輕輕按壓筆末端的按鈕，陶瓷塗抹器的筆尖就能釋出香水，香水本體更加入獨特凝膠配方，抹在身體時，還能感受到清涼感。

杏桃花與蜂蜜香氛靈感來自於黎明時分的倫敦女子修道院的花園，花園中佈滿甜膩多汁的杏桃、水蜜桃與黑醋栗，再結合洋槐蜂蜜，甜中帶酸，讓擦上的人能散發出如初戀般的香甜氣息。

▲Jo Malone 合歡花香水，30ml，2,600元。

品牌頗受歡迎的合歡花香水也在8月三度上市，據說合歡花所散發的甜美香氣就連蜂鳥與蝴蝶都無法抗拒，香調中更混合了清爽杏桃香、微微辛辣氣息的白胡椒、柔和粉嫩的天芥菜使香氣與沉穩的樹苔香調。

▲Jo Malone 雙層工藝香氛蠟燭 ，9,900元。

為了展現香氛糅合的特色，特別以品牌四款明星香氛，糅合出兩款全新的雙層工藝香氛蠟燭，各有三個蕊心設計，分別糅合了「英國梨與小蒼蘭+青檸羅勒與柑橘」及「黑石榴+牡丹與胭紅麂絨」，讓你點燃燭光就能享受兩款美妙香氣。

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▲白茶搭上柑橘調，清爽不甜膩。

伊莉莎白雅頓也推出白茶花漾甜橘淡香水，在精緻白茶香調之中，揉合甜美柑橘清香及溫暖麝香，充滿活力的香氛一噴彷彿置身茵茵青草地般，靜靜享受柔軟恬適的幸福感。

▲Elizabth Arden 白茶花漾甜橘淡香水，100ml，2,000元。

香水靈感來自於柑橘樹，前調以甜美細膩的柑橘融合佛手柑、檸檬、熱帶水果，以淡雅的柑橘果香喚醒感官體驗，中調以橙花、茉莉花、橙花油、白茶帶來花香的濃郁芬芳，最後再佐以麝香、雪松、桂花、龍涎香等木質香調，創造熱情活力的溫暖氛圍。