這款NIKE口罩是用「棉褲」做的！兼具舒適度與外型　黑灰都超帥

記者王則絲／台北報導

雖然現在新冠肺炎（COVID-19）疫情看似趨緩，但其實在國外仍是處於水生火熱的狀態，因此「口罩」依然是全球關心的話題，除了拋棄式的醫療級口罩，民眾也尋尋覓覓更舒適、更環保的口罩，近期倫敦創作品牌Clothsurgeon推出了一款由「NIKE棉褲」回收再造的環保口罩，柔軟的材質加上大大的NIKE SWOOSH LOGO，帥氣外型立刻引起網友討論。

▲NSW.006 Mask GRY （灰色），售價40歐元（約台幣1,390元）。（圖／翻攝自clothsurgeon®官網，以下同）



來自英國倫敦的創作組織Clothsurgeon本就十分擅長解構與重組，喜歡以各式潮牌當作素材，重新剪裁、拼接設計出不一樣的單品，儘管失去原貌，仍能從中看見原始的招牌元素，當然，這也不是Clothsurgeon第一次大玩NIKE。

這次Clothsurgeon利用的是NIKE的運動棉褲，柔軟親膚的材質相信許多人都體驗過，Clothsurgeon將它重新剪裁並製成口罩，依照人體工學去設計，能十分貼合臉型、鼻子，連下巴與脖子的連接處也不馬虎，共推出NSW.005 Mask BLK（黑色） 與 NSW.006 Mask GRY （灰色）兩款，附有內部濾袋、彈性拉繩以及棉質內襯，目前官網數量有限，售價為40歐元（約台幣1,390元）。

▲NSW.005 Mask BLK（黑色）。



不只是設計師翻玩愛用品牌製作口罩，眾多品牌在捐助之於，也開發自家的性能口罩，像是NIKE、NEW BALANCE、Under Armour、UNIQLO、MUJI⋯⋯都有推出不同特性的口罩，運動品牌ASICS則是在近期帶來了一款專為跑者設計的「速乾口罩」，透氣性、舒適性極佳的材質同時也強調超速乾，下方採用通方口的設計讓跑者能在從事高強度運動時保持呼吸順暢，這款「ASICS Runners Face Cover」預計將在 9 月中旬上市。

▲ASICS Runners Face Cover 跑者專用速乾口罩。（圖／翻攝自Hypebeast）

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