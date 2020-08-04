不二家「牛奶糖生乳捲」洗爆IG　滿滿奶香讓人吃過還想再來一塊

▲不二家牛奶糖生乳捲。（圖／yukinkokana IG）



記者李薇／台北報導

日本經常推出許多限定的單品，讓人忍不住想要嘗試，最近日本不二家就推出牛奶糖口味的生乳捲，連包裝都是牛奶糖經常看見的桃紅色、藍色花瓣，吃過的人都大讚口感幾乎跟牛奶糖一模一樣，牛奶糖味超級濃郁。

▲包裝超級可愛。（圖／purinn_wannko IG）



日本不二家最近推出「牛奶糖生乳捲」，以經典的牛奶糖作為發想，設計出類似口味的單品，使用100%的北海道麵粉製作，濕軟的蛋糕海綿體裡面包裹著煉乳口味的奶油內餡，吃起來就像是真的牛奶糖一樣，還原度高達90%。

▲裡面的鮮奶油看起來濕潤好吃。（圖／pf_hiro_ogu IG）



「牛奶糖生乳捲」不僅是口味相似，連外型包裝都跟牛奶糖一樣，運用藍色、粉紅色的花朵設計，看起來就像是真實版的牛奶糖，讓人忍不住想要入手，真的相當逼真又可愛，拍照打卡都好看又好吃。

▲滿滿奶油的生乳捲。（圖／n.s.z.k IG）



「牛奶糖生乳捲」開賣之後，立刻吸引許多人買來嘗鮮，很多人都覺得味道很讚，跟牛奶糖的味道極為相似，不過也有人覺得味道有點太甜，需要配點茶來消除甜膩感，不過大多數人都依舊給予好評，讓人超想嚐嚐看。