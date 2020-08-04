會把另一半寵上天的「爹系男友」3大星座！Top 2一被撒嬌就妥協

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

有些男生一談起戀愛就會化身「女友狗」，女友說什麼都是對的、超聽女友話，但近來有個詞更夯，比女友狗更進階的「爹系男友」，這類型男生不一定對女友言聽必從，但常會化身另一半的「老父親」，細心照顧、各方面貼心呵護，把女友寵成猶如「女兒」般，像是以下3個星座就是最佳代表。

Top 3：巨蟹座



巨蟹座是12星座中家庭觀念最濃重的星座，具有強烈的「母性/父性本能」，加上溫柔體貼的天性，不分男女都特別喜歡照顧別人。如果你有個巨蟹男友，妳可能在家不用洗衣燒飯做家事，出門不用記路，甚至走不動了他直接背著妳走，慢慢地妳會發現自己各項生活技能越來越退化，反正他們什麼都會，什麼都幫妳做好了，然後不知不覺中巨蟹男就會成為不想讓「女兒」辛苦的爹了。

Top 2：摩羯座



屬於沈穩、堅實土象星座的摩羯座，向來就是腳踏實地、努力不懈又上進的代表，而且他們除了很會要求自己，也很會督促別人，不論是面對學業或工作，摩羯男絕對能激起妳的動力和奮發上進心，而且連同生活大小事都幫妳一併考慮到，讓妳沒有後顧之憂。而平時看似木頭冷面的他們，其實對另一半的撒嬌毫無招架之力，只要對他們軟聲軟語地撒一下嬌，就算再生氣他們也會默默妥協。

Top 1：獅子座



在大家印象裡霸氣十足的獅子座，對外會展現出強勢的王者風範，就像穿著威風盔甲的大獅子，但在心儀對象或另一半面前則會變成溫馴的小貓，尤其喜歡被人信任、依靠的獅子男，對於依賴他們的人，都很願意付出全力妥善照顧對方，就算自己犧牲一點也在所不惜。但因為獅子的掌控欲滿強的，所以在盡心盡力寵愛另一半的同時，霸道的那面偶爾也還是會冒出頭來。

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