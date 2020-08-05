私密處暗沉有救！醫師：留意5個生活小習慣，合身牛仔褲是大忌

▲後天的生活習慣，往往是造成私密處暗沉的原因。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

近來女生對於私密處保養越來越重視，舉凡沐浴、美白產品多到難以抉擇，夏季穿上比基尼機會大增，除毛之後才發現私密處、該邊異常暗沉，除了天生基因使然，後天生活習慣更為重要，皮膚科醫師提醒，想要提亮私密處肌膚，得從生活細處著手。

別常穿合身牛仔褲

該邊的暗沉多半是摩擦造成，長時間磨擦會使肌膚角質層變厚，黑色素沉澱，不透氣的下身更會讓私密處覺得悶悶不舒適，記得裙裝會比褲裝好，運動時務必換上專門的運動褲，減少與肌膚摩擦不適的機會。

換上純棉材質內衣褲

許多女生為了追求美觀，總愛挑些「視覺性」導向的內衣褲，醫師建議選擇舒適全棉的柔軟材質，能減低過度摩擦感，讓黑色素沉澱別那麼快找上門。

私密處清潔很重要

私密處清潔越來越備受重視，坊間許多私密處專屬沐浴產品，主打白皙緊緻，雖然使用過後無法立即美白，但持續使用，多少能改善私密處肌膚暗沉、膚色不均的問題。

天然食物補充維他命C

想要改善私密處暗沉，除了外在使用的產品，吃進嘴裡的食物也很重要，其實私密處亮白也可算是美白的一環，建議多攝取維他命C的蔬果，幫助提亮膚色，莓果類產品更能幫助改善私密處發炎、不適症狀。

善選私密處香氛

近來許多私密處使用的香氛，幫助改善異味，增加好感度。購買前請留意香氛成分，醫師提醒這些產品並非必須，且私密處的吸收力是一般肌膚的20倍，小心來路不明的產品造成過敏反應，進而導致暗沉，這樣可就得不償失。

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