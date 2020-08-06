19年銷售第一的安耐曬特賣748元！醫師教「防曬挑選4關鍵」　擦對才有用

▲想做好防曬，首先先搞懂挑選防曬的4個重要關鍵。（圖／翻攝IG@goodal_official、@2m_ariel）

編輯／Amanda

紫外線是除卻年齡增長外，肌膚老化最大的外因元兇，因此防曬不僅是為了避免肌膚被曬黑、曬出斑點，更重要的是為了防止肌膚被曬傷、曬老！但防曬產品百百種，從質地、劑型到防曬係數等多有不同，到底要怎麼選才對？來聽聽專業皮膚科醫師分享挑選防曬時的4大關鍵。

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1.質地輕盈≠防曬力弱



防曬乳的質地與防曬力之間並沒有直接關係，質地輕盈不代表防曬力就弱。要挑選防曬產品前，建議參考SPF、PA、臨界波長、Boots Star等四個指標，以這些指標數據做為參考才準確。

▲防曬產品的劑型有化學性、物理性，現在更有兩種混合的綜合型。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



2.化學性或物理性各有優卻點



化學性防曬和物理性防曬各有優缺點，主要看個人需求而定。物理型防曬不會致敏、也不會刺激，缺點是容易泛白或是質地較不透氣；化學型防曬可以做出較清爽透氣的質地，但某些成分還是會讓人有疑慮，如果顧慮安全性，還是得看成分表才準確。

和化學型防曬比起來，物理型防曬對抗長波UVA的功能較弱，但還是能做到基本強度，若是長時間待在室內工作者，物理型防曬其實就足夠，不需承擔化學型防曬成分會被肌膚吸收的風險。隨著科技的進步，兩種型態的防曬的質地和安全性都已有大大提升，其實沒有哪種一定比較好，還是依個人需求決定。

3.依活動型態、膚況挑選防曬



在挑選防曬產品時，除了根據自身膚況挑選適合的防曬成分與質地外，也可以隨著當日活動需求挑選防曬質地與係數，像是日常在室內辦公、活動時，可以選用較清爽舒適的質地，但長時間在戶外或是有下水活動時，就要挑選有防水持久效果佳的防曬品。

▲在戶外長時間曝曬於陽光下的活動要使用高防曬係數，若都待在室內則可使用係數較低的防曬。（圖／翻攝IG@jessica.syj、@our_uniform_）



4.防曬係數的選擇



基本上SPF30～50已具備一般情況下所需要的防護力，隨著防曬系數越高，質地通常越黏稠，使用起來較不舒服，建議選擇時可衡量生活習慣或當日活動型態而定。

像是一般戶外活動可選用SPF30～50防曬產品，約2小時補擦一次，如大量流汗或防曬明顯脫落，就馬上補擦。若前往海邊戲水、爬山等會長時間曝曬於陽光下的活動，建議使用SPF50或SPF50+防曬產品，且每隔1-2小時補擦一次，尤其水面、雪地和沙地都會反射陽光，長時間待在這些環境時，需更留意並確實做好防曬措施。

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