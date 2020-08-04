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木村光希「半屏山髮型」神複製媽媽！　穿拖鞋拍時尚大片無壓力

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記者鮑璿安／台北報導

有「最強星二代」封號的木村光希，出道以來前景一片看好，不僅接下寶格麗（BVLGARI）、曼秀雷敦護唇膏等多項合作，近日更穿著FENDI California Sky 系列時裝拍攝畫報，不惜頂著超高的「半屏山頭」展現過人時尚感，如此復古髮型神似媽媽工藤靜香。

年僅17歲的木村光希，清秀臉蛋受到一線精品喜愛，此次換上FENDI California Sky 系列時裝出鏡，是品牌設計總監Silvia Venturini Fendi 與洛杉磯視覺藝術家 Joshua Vides 合作單品，以招牌麥克筆筆觸，延續其著名的黑白兩色設計風格十分搶眼。跳脫過往造型，木村光希梳起復古的「半屏山頭」，看似髮型凌亂未打理好，呈現隨意的時尚風格，意外撞型媽媽工藤靜香，更以混搭風針織衫搭配拖鞋，站在2D元素背景前，面無表情凝視鏡頭，表現力十分亮眼。

換個造型，木村光希以深U連身泳衣充當上衣，露出纖瘦鎖骨線條，下身再以率性牛仔褲收尾，整體造型遊走於火辣與個性之間；或是以高開衩裙裝露出筆直長腿，身材比例極佳。

此外，木村光希更是運動品牌FILA旗下支線FILA FUSION大使，日前才在個人IG上PO出美照，換上一身俐落運動服搭配漁夫帽，展現17歲該有的青春氣息，短短2天就吸了15萬讚，高人氣不可小覷。

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關鍵字：

木村光希, FENDI, 星二代, 木村拓哉, 工藤靜香, California Sky
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