吉吉哈蒂德豁出去！僅靠兩條「吊帶」遮胸、脫褲如廁也被拍

記者王則絲／台北報導

超模姐妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與貝拉哈蒂德（Bella Hadid）在時尚圈可說是年輕世代正當紅的第一線模特兒，繼妹妹貝拉哈蒂德日前接連釋出破尺度大片，姐姐吉吉哈蒂德也豁出去了，這次不用手遮胸，而是只靠兩條CHANEL吊帶遮住重點部位！就連穿睡衣上廁所的模樣也被拍下，不論性感與俏皮都令人無法招架。

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吉吉哈蒂德此次與妹妹貝拉哈蒂德參與了同本雜誌刊物《Chaos SixtyNine》的第五期封面大片拍攝，企劃中還包括了Kendall Jenner、Vittoria Ceretti、Margaret Qualley⋯⋯等知名超模，主題以經典香奈兒搭配火辣性感呈現。

與許多扁平身材的秀場超模不同，吉吉哈蒂德外型高挑勻稱，且有著頗豐滿的胸部，雖然曾被指這樣的體態不適合走時尚天橋，但吉吉哈蒂德絲毫無需在意，因為品牌都熱愛她的超高吸睛度。雖然穿過不少火辣服裝，但在這次為雜誌拍攝的畫報中，吉吉哈蒂德也算是突破了尺度，只見她身上僅有一條高腰內褲，裸著上身罩上一件香奈兒經典毛呢外套，僅靠兩條「吊帶」遮住重點，性感畫面一釋出，不到一天便狂吸超過400萬愛心。

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除了露骨的吊帶造型以外，還有吉吉哈蒂德穿著睡衣、坐在馬桶上聽電話的情境照，和平常氣勢的超模形象形成反差萌，粉絲們表示：「世界上只有Gigi上廁所還能這麼漂亮。」以及在臉上貼滿字母浸在泡泡浴缸中的擺拍，視覺藝術效果滿分，吉吉哈蒂德本次也嘗試換上短髮造型，在屋頂上拍攝了一組黑白大片。

不過照片一釋出，有不少網友都提出疑問：「Gigi不是正在懷孕嗎？」吉吉哈蒂德也直接解惑，這組封面大片是在去年12月時所拍攝，而孕期的模樣則在日前的直播中曝光過。

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