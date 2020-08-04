簡嫚書同款在《動森》！MM6秋裝免費穿　百褶裙、漁夫帽超逼真

▲法國時裝品牌MM6 Maison Margiela2020早秋新裝上架遊戲《集合啦！動物森友會》 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

任天堂（Nintendo）遊戲《集合啦！動物森友會》自３月發售至今依舊火熱，除了能在遊戲中自行製作服飾，還能免費穿上各大精品，現在就連法國時裝品牌MM6 Maison Margiela也正式加入，將2020早秋新裝上架，森友們可以用最潮的造型參加八月每周日的煙火大會！

▲ MM6 早秋系列單品漁夫帽（價格待定）；數字手環NT$5,180，遊戲中輸入服裝編碼即可免費取得。（圖／品牌提供）

MM6 Maison Margiela與《集合啦！動物森友會》合作，正式將2020早秋新裝上架，森友們只要到商店裡的機器輸入MM6服裝編碼，即可免費下載最新早秋服飾。早秋系列包括品牌長袖緊身衣、拼接撞色長褲，鮮明的MM6 Logo點綴在衣著上，增添辨識度；就連配件部分也相當多元，眼鏡盒造型手拿包、釦環吊飾耳環、標誌性的印花皮帶等單品，提供玩家們在造型上的多層次搭配。

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▲簡嫚書穿著MM6 Maison Margiela6 LOGO百褶裙 NT$ 15,800 。（圖／品牌提供）



跳脫回現實生活，藝人簡嫚書已經搶先演繹品牌本季新裝，運用6 LOGO百褶裙搭配緊身上衣，上窄下寬營造極佳的身材比例，也與森友會中的模樣相似，宛如從動畫走入現實，逼真程度讓人驚艷。

在 Instagram 查看這則貼文 ANIMALCROSSINGFASHIONARCHIVE（@animalcrossingfashionarchive）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 21 日 下午 6:22 張貼

▲IG賬號Animal Crossing Fashion Archive製作各大品牌包括DIOR、ISSEY MIYAKE（三宅一生）服裝提供粉絲靈感。