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摩洛哥優油大容量2790元→1538元！超划算3種用法　稻草髮就靠它

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記者李薇／綜合報導　圖／ponysmakeup IG、lee_eun_ch IG

很多人都會使用髮油來呵護秀髮，但除了直接塗抹到髮絲，其實還有很多好用的地方，只要用對時機，頭髮自然能柔順又亮麗，盤點護髮油3大超好用秘訣，讓人沒想到竟然還可以加快吹乾的速度，相當方便。

▲Her摩洛哥優油。（圖／Her）

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1.頭髮半乾時使用

在洗完頭髮之後，先把頭髮吹至半乾的狀態，再擠出大約10元硬幣的用量，在雙手搓勻之後，塗抹上髮絲，後續再做吹乾的動作，不但可以幫助髮絲補充營養成分，後續吹乾的速度也會變快，甚至可以避免熱傷害殘害頭髮，讓髮絲變得又柔又順。

▲摩洛哥優油,髮油,保養,髮絲,Her和她。（圖／IG）

2.做造型前的加強

在做頭髮造型前，為了避免熱傷害導致頭髮變得乾澀，可以使用髮油先在頭髮打底，再使用電棒或是離子夾，可以保護秀髮，同時也能讓做完造型的頭髮不會過於毛躁，看起來充滿柔亮光澤。

▲摩洛哥優油,髮油,保養,髮絲,Her和她。（圖／IG）

3.髮油SPA做加強

很多人的髮絲都是經過多次的染燙，嚴重受損，這時可以使用髮油加強在髮中到髮尾的位置，在洗頭前大量塗抹並且用毛巾包好、夾起，等待大約30分鐘就可以沖洗掉，順便洗髮，這樣不但可以去除髒污，也能夠加強髮絲的修護。

▲Her摩洛哥優油。（圖／Her）

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摩洛哥優油, 髮油, 摩洛哥油, Her和她, Her
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