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RICHARD MILLE RM 020內外都帥爆！「陀飛輪懷錶」竟能變座鐘

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▲RICHARD MILLE。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE RM 020陀飛輪懷錶，內外在都顛覆想像。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心 / 台北報導

RICHARD MILLE RM 020陀飛輪懷錶光用「非等閒之輩」還不夠，根本顛覆想像，方形硬派輪廓，融合了酒桶形的流暢曲線，材質、功能、機芯更是樣樣引人入勝，菲董（Pharrell Williams）戴著單眼放大鏡、手拿RM 020陀飛輪懷錶，怎麼看都帥爆。

▲RICHARD MILLE RM 020陀飛輪懷錶。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE RM 020陀飛輪懷錶。（圖／品牌提供）

▲菲董拿著RICHARD MILLE RM 020陀飛輪懷錶。

出現在15世紀的懷鐘，是懷錶的前身，體積雖大但至少能攜帶，後來逐漸發展成懷錶，在歐洲流行、上流社會人士經常佩戴，接著手錶出現又慢慢演化，如今會從口袋裡掏出看時間的，當然是手機而非懷錶，懷錶成了行家把玩收藏之物，流露的品味也非凡。

▲RICHARD MILLE RM 020陀飛輪懷錶。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE。（圖／品牌提供）

▲懷錶拆下錶鍊、換上錶冠蓋、放在專屬立架上，即成為座鐘。

RICHARD MILLE有著對傳統不照單全收的堅持，因此重新審視過往，尋找鐘錶更多的可能性。RM 020的外型與一般對懷錶的印象截然不同，方中帶圓的外形、花鍵螺絲裝飾，充滿現代感，以鈦合金打造的中層錶殼使重量大幅減輕，絲毫不笨重，搭配可快速拆裝的鈦合金錶鍊，拆下後換上錶冠蓋、放在專屬立架上，即成為座鐘。

材質是這款時計不同凡響的原因之一，RM 020以碳奈米纖維做底板，為史上首款不是使用金屬底板的懷錶，碳奈米纖維最初被應用在美國空軍噴射機，能適應各種環境與溫度，不會因熱脹冷縮變形，因此可讓懷錶機芯維持走時穩定，錶圈和底蓋則採用18K紅金、白金或鈦合金打造，所有細節都不馬虎。

▲RICHARD MILLE。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE RM 020陀飛輪懷錶。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE RM 020陀飛輪懷錶以鈦金屬打造中層錶殼及配件，大幅減輕重量。

RM 020搭載的陀飛輪裝置，由兩個發條盒驅動，動力儲存高達10天，顯示在9點與10點之間的位置，按壓錶冠有著汽車變速箱換檔之感，W是上鍊、N為空檔、H則是校時，顯示在4點鐘旁的小視窗，特殊設計的漸進反彈功能發條盒棘爪，在上鍊時可節省約20%的能量，而且為了預防過度上鍊，採用扭矩限制錶冠，避免上發條時旋柄折斷或壓力過大。

▲RICHARD MILLE RM 020陀飛輪懷錶。（圖／品牌提供）

▲RICHARD MILLE RM 020陀飛輪懷錶，錶背可一覽工藝。

除了功能、材質與工藝，RM 020連後續也設想周到，由於調時裝置是安裝在機芯外部的獨立模組，因此維修時無需拆開底板、指針或錶盤，不但方便也讓懷錶使用更長久。如此每一丁點都細心的態度，讓RICHARD MILLE RM 020陀飛輪懷錶更添傳奇姿態，擁有它，絕對非凡。

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