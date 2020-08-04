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抽張牌，看看妳是《雖然是神經病》哪個劇中人物？目前正陷入哪種瘋狂戀情中

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在愛裡妳是哪種類型，是會為了愛不顧一切，又或是不想失去自己而保有空間？讓我們就跟著近期最紅的韓劇《雖然是精神病但沒關係》，一起來看看到底妳會是劇中哪個人物，又會是哪種瘋狂類型，我們來抽牌吧。

在心中默念一次問題，然後直覺選張牌，可複選

▲雖然是精神病塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

 
選好了嗎？我們來解牌吧

牌卡1：月亮（文綱太）
總是滿足別人的需要，學習找回自己

▲雖然是精神病塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

你的愛情模式，在很小的時候深深受到母親、或是與母親角色相關的人所影響，妳以為愛一個人就是要無條件的去滿足對方的需求，很長時間遺忘自己到底要什麼，當妳選到月亮牌，正告訴著妳，是時候去擁抱自己，去關心自己的所需，才不會又為了得到愛，永無止盡的滿足別人，卻忘了珍惜自己。

牌卡2：愚者（高文英）
為愛勇敢瘋狂的傻瓜

▲雖然是精神病塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

當妳愛上一個人，就會卯足全力的去愛，雖然表面裝的冷漠，但妳的內心卻充滿了瘋狂，有時甚至不息一切，跨越自己的恐懼，去得到所愛，有時身邊的人，對這樣卯足全力的妳，感到憂心，但也佩服妳的無所畏懼，如果妳把這份勇敢，不只用在愛人身上，也願意放在突破自己的舒適圈，生命會有很大的進展。

牌卡3：錢幣國王（文尚泰）
太多規矩阻斷愛情之路

▲雖然是精神病塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

妳非常的重感情，會用自己笨拙的方式來付出，但因為妳非常害怕跨出現有的舒適圈，因此就算內心再怎麼為愛沸騰，但卻因為自己在愛上面設下的規矩，而裹足不前，導致讓愛畫下句點，妳會以為對方不適合自己，但真正的原因是妳不願意接納他人的不同，因為這會超出目前的安全感，但錢幣國王是個才華洋溢的角色，要願意卸下身上那厚重的金幣，你才能看見自身的價值。

牌卡4：力量（南朱理）
放下控制，自由的愛才能親密

▲雖然是精神病塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

妳溫柔的外表下，是個控制欲強大的女王，在妳心中認為愛一個人，為他付出，那麼也要有回報，但在情緒中時，你無法分辨出對方是否真的需要妳這樣的付出，又或是因為妳的強勢，而默默接受，這也容易變成感情上的一個問題，妳是一個很有力量的女人，但在愛中，要懂得如何拿捏這個力量，過與不及，都很容易讓自己失衡。

牌卡5：世界（出版社社長）
愛就是把對方的事也當自己的事

▲雖然是精神病塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

選到這個組合，代表著妳愛著一個人，就是要一直走下去的，妳嘴巴不一定說話好聽，卻在行為上付出了所有，關心著所有，對妳來說愛一個人如同婚姻孩子一般，是要有責任的，這是個堅定不移長久的承諾，是要有很深的愛，才做得到，而妳就具有這樣愛的品質，只是因為太過務實，有時不懂得情調，這點要稍微變通一下，能讓關係是更放鬆自在的。

牌卡6：聖杯國王（沒關係院長）
愛就是會干涉太多

▲雖然是精神病塔羅 。（圖／柯夢波丹提供）

妳的愛是有著濃濃的關心，不只是愛著情人，也會把情人身邊所有的事，都納入自己的範圍內，但有時真的太多了，而讓對方感到不自在有壓力，這個組合是在告訴妳，在愛中干涉太多的狀況，當妳愛得愈瘋狂，就會管的愈多，有時候這樣很好，但很多時候這麼做反而剝奪了對方去成長的機會，但當妳把這麼濃厚的愛，是放在自己個人的事情上時，會有極大的成就。

文／柯夢波丹　圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
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關鍵字：

柯夢波丹, 塔羅, 運勢, 雖然是神經病但沒關係
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