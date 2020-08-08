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日妞不藏私分享擄男「心機招式」　約會多拍照超好用、視訊也有一堆眉角

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編輯／JJ

在結束學業、進入職場後，生活模式漸趨穩定，來往交友圈也幾乎不會再變動，對於單身者來說其實很難再認識新對象，所以現在許多人會利用交友APP來尋找戀情，且現實中確實有不少佳偶因此被促成，近期日本節目《あざとくて何が悪いの？》便針對約會初期，傳授給女孩們必勝的心機「擄男招式」，以下一起來看看幾個值得參考的要點：

▲約會心機招式 。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲日本女生分享心機「擄男招式」。（圖／翻攝自IG@toritori0123）

【約會時】

＃找機會合照或是幫對方拍照

兩個人一起出門約會時，就算還不是正式的情侶，也可以找機會幫對方拍照，接著再順勢提出合照的要求，不但能在拍照時拉近距離，自拍時還得靠得更近，也能表示自己想珍藏回憶的心意。

＃將收集到的照片上傳社群

不只是一起自拍，約會時記得多拍一些風景、吃飯的餐點、兩人的飲料、冰淇淋、電影票根⋯⋯回家之後再上傳至社交媒體上，即使因為還沒正式交往不方便直接Po出對方，利用這些照片也能將約會記錄下來，外人看不出異樣，但當事人則會覺得心頭小鹿亂撞。

▲約會心機招式 。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲找機會和對方合照。（圖／翻攝自IG@mirei_kiritani_）

＃喜歡的話偷偷暗示下一次約會

如果確定自己對對方有好感，不妨就在對話中暗示下一次的約會，比方說「下次一起去⋯⋯」、「下次我帶你去吃⋯⋯」，且若對方剛好也想進一步發展，下一次的約會立馬就能敲定。

＃外套、肩帶滑落時不經意的調整

日本女生也分享，約會時可以讓外套稍微滑落，露出肩膀，或是背心、內衣肩帶不小心滑落時，以不經意的姿態去調整，不過這樣的小心機也要注意分寸，如果看起來太故意的話反而會有反效果。

▲約會心機招式 。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲外套滑落時露出小小性感。（圖／翻攝自IG@foxco_kaori）

＃分享一些自己在戀愛時的可愛習慣

約會聊天時，可以分享一些自己在戀愛中特有的小習慣，像是「喜歡男友的味道」、「喜歡的人跟別的女生出去會生氣」、「半夜曾因為惡夢嚇醒打給男友」⋯⋯看似是在說明前一段戀情的故事，其實也是給對方的一種暗示，戀愛中才會出現的可愛模樣，光用聽的也讓人心動。

【視訊時】

＃「偽素顏」的居家模樣

另外，與好感對象視訊時的小心機也不能忘，在家中視訊時完妝難免有些奇怪，但是又不想太快在好感對象面前攤牌、對自己素顏沒自信怕把對方嚇跑的話，記得以「偽素顏」的狀態接電話，著重在乾淨底妝、水嫩的嘴唇就好，沒有太多彩妝妝點，清新的模樣男生最喜歡。

▲約會心機招式 。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲視訊時以「偽素顏」妝容為主。（圖／翻攝自IG@shioritakesue）

＃佈置鏡頭內會拍到的空間

形象還沒崩壞前還是要花心思好好維持，視訊時會拍到家中空間要事先掌握好，至少要保持整潔，也可以把一些能夠引起話題的東西擺在後頭當裝飾，如果對看見的話就能藉此多聊一小時呢。帶著寵物一起入鏡也是不錯的方法，溫柔撫摸寵物、透露出有愛的眼神，都能讓妳在對方眼中更加分。

＃好看的睡衣、居家服

雖然在家中接到視訊不至於要換上外出服，但是在好感對象面前穿著衣領的鬆掉的T恤絕對是大NG！如果有時間的話，可以先買好成套的睡衣，以保守、簡單又舒適的款式為主，才不會看起來太刻意，但是又能讓人看出自己是注重生活的女孩。

▲約會心機招式 。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲視訊時會拍攝到的空間也要多注意，寵物入鏡很加分。（圖／翻攝自IG@foxco_kaori）

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關鍵字：

日本, 日本女生, 約會技巧, 心機招式, 日本節目
fashion.net

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