貝嫂人生最後悔「隆胸」！6大美容重點每天維持　睡前必做一件事養成緊緻臉蛋

現年45歲的貝嫂維多利亞貝克漢由辣妹合唱團，到今天已成四子之母的「辣媽」，每次都以超時尚造型現身；原來維多利亞貝克漢自小便是個愛漂亮的人，熱愛鑽研美容二三事，今年更創立個人美容品牌Victoria Beckham Beauty，快點來跟她偷學她的美容秘密．

遺傳了媽媽的愛美細胞





維多利亞貝克漢的愛美細胞可能遺傳自媽媽，她指媽媽也是愛美一族，經常打扮得雍容華貴，小時候維多利亞貝克漢會把媽媽的唇膏當腮紅塗在臉上，又躺在床邊看著她化妝。

15歲的維多利亞貝克漢





維多利亞貝克漢小時候已是個美人胚子，15歲那年更為倫敦一所美容院擔任Model拍攝宣傳照片，小時候的維多利亞貝克漢跟現在的小七真的有點像呢！

是不是真的有點像～臉圓圓的樣子太可愛了～

人生最後悔隆胸





愛美如命的維多利亞貝克漢在加入辣妹合唱團後，為了突顯身材曾兩度接受隆胸手術，但之後又「拆彈」把胸部打回原形。

事後她在訪問鐘透露這些年最後悔的事就是「隆胸」，她知道這是沒有自信及沒有安全感的表現，表示要讓女性知道，要學習接受自己的不完美。

永不過時的美容重點

維多利亞貝克漢曾在訪問中表示：「我不喜歡偽造的東西，但我是一個女人，也喜歡化妝和打扮，而且我非常女性化。」

維多利亞貝克漢認為有一種永恆且不限年齡的妝容，就是富有光澤感的皮膚，豐盈的長睫毛，再掃上一些打亮就成了。

早上6時起床做運動

維多利亞貝克漢曾在訪問中表示她的生活很有規律，早上6時便會起床到健身房做1小時運動，她特別享受那個最寧靜沒有孩子及工事的me time，之後便會便會跟孩子一起吃早餐，再由她或大衛貝克漢送他們上學。

椰子油潤膚保濕

近年很多人分享椰子油護膚的好處，而且價錢相對一般護膚品平價許多，而維多利亞貝克漢也是其中一個愛用者，更將椰子油視之為其中一個重點美容秘密。

維多利亞貝克漢曾在節目中說：「我愛用椰子油，塗在全身各處都合適，非常保濕滋潤。」不過不同膚質用法也不同，大家使用前要小心留意。

每天上床都一定要有絲質枕頭套

護膚凍齡要做得好就是要一絲不苟，所以維多利亞貝克漢當然不會放過每個護膚小細節，對於睡覺的枕頭也很講究，維多利亞貝克漢床上一定會要用絲綢質料的枕頭．

因為絲綢纖維比其他纖維的吸收性低很多，有助確保睡眠時皮膚及頭髮水分，以致護膚品也不會被吸乾；而且絲質枕頭套也有助減少臉皮膚的拉扯，預防皺紋產生，這就是為什麼維多利亞貝克漢的臉那麼緊的原因．

吃鮭魚治好爛面

維多利亞貝克漢一直提倡護膚關鍵在於飲食，更曾自爆有一段時間皮膚很差，直至她遇上了一位皮膚科醫生Dr. Harold Lancer，醫生建議她每天都要吃鮭魚，不管早午晚餐，其中一餐一定要吃鮭魚，從此改善了皮膚狀態。

此外，維多利亞貝克漢也很愛吃酪梨，這兩款食物都屬健康的脂肪，含有豐富的奧米加三及奧米加六脂肪酸，有助產生骨膠原及抑制黑色素，有助保持皮膚水分和彈性，而維他命E更有抗衰老作用。

除了酪梨外維多利亞貝克漢還有一個飲食秘密，就是小黃瓜，小黃瓜含有高水量，更是有大量天然的二氧化矽，能促進膠原蛋白增生，還能掃除體內垃圾，對便秘和保持清新口氣都有超強效果呀...

以高蛋白飲食為主

維多利亞貝克漢的飲食以「高蛋白飲食」為主，像是有機肉類、魚、蛋白、豆類、堅果和全穀物...等，高蛋白食物不僅能維持身材，對肌膚也非常的好．

但維多利亞貝克漢也建議在飲食上一定要注意，不要過油過鹹，還有盡可能的戒糖，否則會降低肌膚彈性，還會變的容易長痘痘．

個人品牌主張Clean Beuaty

2019年初維多利亞貝克漢的個人美容品牌Victoria Beckham Beauty終於登場，品牌以乾淨的美為宗旨，維多利亞貝克漢花了很長時間研究一系列「潔淨」的美容產品，

不只是遵守歐盟標準的無毒成分彩妝品，更主張可持續性地經營與無毒，所以包裝也使用了100％用後廢料。

文／柯夢波丹 圖／COSMO HK、IG@victoriabeckham

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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