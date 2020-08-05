試・開箱／超可愛「小冰塊粉底」打造韓妞光澤肌　一瓶搞定全臉瑕疵

記者李薇／台北報導、攝影 圖／公關提供

植村秀（shu uemura）在去年3月曾經推出無極限超時輕粉底，霧面感的小方塊粉底，因為高顏值，一推出就立刻受到歡迎，今年8月再度推出「無極限光澤水粉底」，同樣以方塊的亮面造型，打造出瓶身，看起來就像是冰塊粉底，相當沁涼消暑。

無極限光澤水粉底以細緻的水光感，打造出帶有光透感的肌膚亮澤，如同韓妞般的光采風格，展現出女生最天然的肌膚底妝效果，同時帶有遮瑕度的粉底，可以輕易遮蓋住臉部的瑕疵，重現乾淨、無瑕疵的肌膚狀態。

不只是透亮的肌膚光感，在包裝上，也以澄淨的玻璃瓶身打造，讓人一眼就知道它跟無極限超時輕粉底的區隔，看起來就像是裝在冰塊裡面一樣，相當特別有趣；另外質地也比起無極限超時輕粉底更加偏乳霜質感一點，卻又相當好延展，一點點就可以完成全臉的妝容，35ml、售價1750元。

除了植村秀推出粉底液，DHC也發表了全新的BB晶亮潤澤粉底液，同樣主打光澤感的肌膚妝效，擁有毛孔遮瑕、美容液、化粧打底、防曬及粉底等5合1功能，只要一瓶就能達到完美遮瑕，並給予透亮美肌的絕美妝效，30g、售價780元。

蘭蔻也推出超極光精華水粉霜，一抹立刻爆水的超強功效，絕美玫瑰金大理石紋外殼，同時擁有68%極光水精華注入，集結保濕發光、毛孔遮瑕、潤色防護等三大功能，是專櫃史上第一個大理石拉花氣墊，一次完美擁有完美底妝的優勢，1抹超爆水、2壓零毛孔、3拍輕透亮，售價1900元。