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6招「省錢抗老術」人人都做得到！不用貴婦保養品也能遠離皺紋、鬆弛

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▲▼6招「省錢抗老術」人人都做得到。（圖／翻攝ＩＧ）

▲。(圖／翻攝IG@thanks_kim、@moeka_nozaki，以下同）

編輯／Amanda　

愛美的女生聽到皺紋、鬆弛就聞之色變，每個人都希望能永保青春，因此如何抗老、延緩老化一直都是最多人關切的保養話題之一。但抗老一定要用貴婦級保養品才有效？皮膚科醫師就分享了6招堪稱「最省錢的抗老保養法」，從日常生活做起，不用花大錢就能有效延緩老化，維持肌膚好狀態。

1.防曬是最有效的抗老保養

陽光中的紫外線在外因衰老的因素中，佔了90%以上的作用，可以說是老化的頭號元兇，因此防曬對抗老來說是非常重要的一環，做好防曬比努力塗抹抗老保養品有效更多。

▲▼6招「省錢抗老術」人人都做得到。（圖／翻攝ＩＧ）

2.均衡飲食

養成良好的飲食習慣也是抗老祕訣之一。如果一個人長期缺乏營養、營養不良，整體健康狀況會變差，皮膚當然也就好不了，可能沒有光澤、變薄，甚至乾荒、起皺、脫屑，就連頭髮都會變脆、容易脫落。

而良好的飲食習慣，關鍵就是「均衡飲食」不挑食。人體所需的七大類營養素包括醣類、蛋白質、脂肪、礦物質、維生素、微量元素，還有水，每一種營養都要齊全。

3.不要熬夜

長期睡眠不足，會使皮膚失去光澤，顯得灰暗無光、鬆弛沒有彈性。

▲▼6招「省錢抗老術」人人都做得到。（圖／翻攝ＩＧ）

4.盡量維持心情愉悅

有句話說「壓力大的女人老得話」或「愛生氣的女人老得快」，這都是有科學根據的。當一個人長期處在壓力過大的狀況下，人體的抗氧化能力、循環代謝、免疫能力和內分泌都會受到很大的影響，因此長期壓力大、情緒惡劣或思慮過度都會加速衰老。所以，不想快速變老，找到自己緩解壓力的方法，適度釋放負面情緒，維持心情愉悅就是能延緩老化的妙方。

5.不要抽菸

除了不要吸菸，也要盡量避免二手菸、三手菸，甚至是炒菜時切記打開抽風機，盡量避免吸進油煙，因為這些煙霧中含有大量對人體有害的物質，像是一氧化碳、多環芳香烴化合物等，這些物質都會加速皮膚的衰老。

▲▼6招「省錢抗老術」人人都做得到。（圖／翻攝ＩＧ）

6.養成運動習慣

適當的運動可以提高人體免疫力、改善代謝功能，也能幫助提升肌膚自我修護能力，讓人顯得更有精神、有生機，也幫助肌膚維持好狀態。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 老化, 延緩老化, 皺紋, 鬆弛, 皮膚科醫師, 醫生
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