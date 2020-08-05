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最易成為「大齡剩女」星座Top 3 ！處女眼光比天高、第一名不意外

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▲星座 。（圖／翻攝自微博三十而已）

▲「最易成為大齡剩女」的3大星座公開 。（圖／翻攝自微博三十而已）

編輯／Ann

現代人普遍晚婚，雖然婚姻不是唯一途徑，也並非就是幸福的代名詞，但對於總是在自己的圈子裡打轉的大齡女子來說，結婚絕對是難事一件，從星座角度來看，以下３大「最易成為大齡剩女」星座，看看妳上榜了沒？

▲星座 。（圖／翻攝自微博三十而已）

Top 3 處女座

處女座之所以成為「大齡剩女」絕非偶然，當愛情與麵包放在一起時，絕對二話不說選擇事業，她們認為與其有個可靠的伴侶，還不如先將工作和金錢鞏固，至於等到過了30歲才驚覺，自己身邊能步入下一階段的人實在少之又少，而且自身眼光也高，不想將就愛情，把自己慢慢熬成大齡剩女。

▲星座 。（圖／翻攝自微博三十而已）

Top 2 摩羯座

摩羯座女生很理智且知道自己想要的是什麼，所以出現一些愛耍花招的男生，絕對騙不了摩羯，她們總是習慣用一種高高在上的態度去看待周圍的人，比方到了新的環境，摩羯才不願意開口認識陌生人，而是等待對方來挖掘自己，但是隨著年紀大了，吸引力再也不能當成武器，鑽牛角尖的生活方式完全找不到出口。

▲星座 。（圖／翻攝自微博三十而已）

Top 1 水瓶座

水瓶座榮登「大齡剩女」寶座一點也不意外，不輕易去跟外來人交流，造就了她們獨立自主的態度，總是認為結婚不是什麼解藥，但不得不承認內心還是期望那個對的人能夠出現，於是有心動對象來臨時，水瓶卻又用佛系的態度面對，一點也不主動抓住機會，錯過只能一等再等了。

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關鍵字：

星座, 運勢, 愛情, 結婚, 剩女, 大齡剩女, 戀愛, 感情, 水瓶座, 處女座, 摩羯座
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