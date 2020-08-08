專訪／張語噥40KG超纖細體態竟因「肚臍」苦惱　自曝帽子控收藏量驚人　

▲張語噥超纖細體態才40公斤！自曝對「肚臍」位置不滿意。（影／記者蕭亭瑀攝）



記者王則絲／專題報導

有著「狼人殺女神」之稱的女星張語噥因在綜藝節目上表現亮眼，因此知名度開始廣增，不過其實張語噥從小就立志當歌手，今年五月時終於發出第一張專輯《SAMMY 1.0》，緊接著又於7／31發布最新單曲《色彩》，近日張語噥接受《ET FASHION》專訪時除分享新歌點滴，還特別透露自己是個「帽子控」，本身收藏帽子數量至少50頂！身材纖瘦又吃不胖的她也難得坦言對自己「這個部位」不滿意。

▲張語噥接受《ET FASHION》專訪，分享新歌點滴並透露自己是個十足的「帽子控」。（圖／記者張一中攝）



張語噥為最新單曲《色彩》親自填詞，因注意到許多人都曾經、正在為周遭人的閒言閒語所苦，這些只憑片段就判定一個人所產生的狹隘評論，傷人的力道比你我想的都還要強勁。張語噥以此作為發想，希望大家可以「問候自己的心，學會跟自己對話，戴上耳機，聽聽內心的聲音」。

▲亮綠色的漁夫包與迷你後背包成整身亮點。（圖／記者張一中攝）

這次接受《ET FASHION》的專訪，張語噥以一身潮味十足的服裝現身，身穿深色長袖T恤搭配True Religion顯瘦牛仔褲，清新的亮綠色KANGOL漁夫帽與mini後背包相呼應，成為整身亮點。轉眼換上另一套造型，休閒風格的條紋衫加短褲，搭配SOREL KINETIC厚底休閒鞋，讓張語噥一雙纖細美腿比例修飾得更好，加上可愛的鐘形帽點綴，整個人迸發活力氣息，展現與平常不一樣的面貌。

▲張語噥的一雙美腿纖細又修長。（圖／記者張一中攝）

訪問當日張語噥戴上了兩款漁夫帽與鐘形帽，看起來特別有率性潮味，提到對帽子的熱愛，張語噥直言自己就是個「帽子控」，「我家帽子大概至少有50頂！」，包括日常最實搭的老帽、棒球帽，以及貝雷帽、漁夫帽、浮誇的寬沿帽和草帽⋯⋯各式各樣的帽款都有收藏，且數量驚人，她透露：「因為我頭髮很多，有時候如果懶得整理頭髮，出門直接戴帽子很方便。」在挑選方面則認為漁夫帽最不受限，因為不管是符合頭型或是稍微大一些，都能營造不同的風格。

▲張語噥當日配戴帽款，KANGOL WOOL亮綠色漁夫帽NT＄2,880；深藍色SQUARE K鐘形帽NT＄3,080（台北101獨賣款）。（圖／記者蕭亭瑀攝）



許多人光看照片或許不知道張語噥其實身形十分嬌小，身高158公分、體重只有40公斤，體態非常纖瘦令人稱羨，近期都有在持續健身，主要以臀、腿、核心為訓練重點，此外也聽從教練的建議，利用彈力繩拉肩膀以改善圓肩，是女孩們在家也可以輕鬆鍛鍊的，不過張語噥卻說自己不會特別忌口，此生的體重巔峰也僅44公斤而已，完全惹人忌妒！

但是擁有纖細體態的張語噥，卻坦言自己有個想改變也改不了的缺點，「因為我覺得我的肚臍長得比較下面，所以有時候穿衣服沒有搭配好的話，腿就會顯得比較短。」如此誠實坦白的分享令人不禁被她可愛的個性給收服。

▲為改善比例問題，張語噥平常都會以高腰單品為主。（圖／翻攝自IG@sammymimi3）



▲KANGOL秋冬新款毛毛鐘形帽NT＄3,080、燈芯絨鴨舌帽NT＄2,680。（圖／記者蕭亭瑀攝）