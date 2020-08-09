SUP立槳、自由潛水正夯！IG網紅私藏打卡熱點＋水上活動泳衣公開

夏天就是要玩水！雖然今年無法出國度假，但有幸台灣疫情獲得控制，還能在台灣到處玩也是很幸福的一件事！近年從國外流行到台灣，各種水上活動像是 SUP立槳、自由潛水正夯，而四面環海得天獨厚的台灣，從北至南到外島，豐富的海洋資源與美景，令人嚮往，社群上熱門的打卡景點，也出現越來越多湛藍的海域景色，已經聞到濃濃的夏天味啦！

還沒規劃好今夏的行程沒關係，專門為亞洲女孩身型打造的泳裝品牌 WAVE SHINE 特別帶著大家一起看看不同的水上運動該怎麼選擇泳裝，以及探索台灣絕美的 IG 打卡點，為下一趟旅程做好準備吧！

北部 ── 龜山島牛奶海 x SUP立槳運動女孩



必去推薦：龜山島牛奶海

近期最熱門北部海域！號稱人間仙境，自宜蘭出發搭船至龜山島旁最美牛奶海，在夢幻乳白淡藍海域中體驗SUP活動。

泳裝款式推薦：穩定減壓支撐款

一定要選擇雙綁帶比基尼能支撐胸部穩定性，同時減輕頸部單點支撐力，或選擇背部綁帶變化設計款式，透過背部綁帶強化固定性，與側邊超強安心包覆，大動作划槳也不怕走光，盡情享受水上活動！

南部 ── 墾丁秘境小峇里島 x 岸旁Super Model

必去推薦：墾丁秘境小峇里島

說到台灣的海邊度假勝地一定少不了墾丁，而墾丁綿長的海岸線，除了著名的沙灘浴場，更少不了神秘的絕美秘境，近期新興起的打卡熱點就是小峇里島灘岩，更有網友稱為台版的馬爾地夫。罕見的灘岩地形孕育豐富的珊瑚礁生態，清澈的海水能清楚見到水中魚群

泳裝款式推薦：多樣變換造型款

來到這小峇里島灘岩，可以選擇多變造型款式或獨特設計的泳衣，在岸邊找到最美角度，盡情拍出如同置身異國的時尚大片。

外島 ── 綠島十字架 x 自由潛水美人魚



必去推薦：綠島十字架

海水清澈湛藍的綠島，是許多潛水愛好者的天堂，更是擁有許多世界級的潛點，位於水深 7 米左右的十字架，更是綠島水中的熱門拍照景點，陽光從上灑落更為美景添加了幾分夢幻感。

泳裝款式推薦：超強安心包覆款式

自由潛水的愛好者建議可以選擇包覆性較好，或是背部加強支撐結構設計的泳裝款式，在水中優游作為美人魚時也不必擔心泳裝移位！

文／柯夢波丹 圖／WAVE SHINE

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

15件顯瘦又時髦「黑色系連身泳衣」推薦！夏天去海邊耍辣，就靠這件顯腿長、腰瘦！

【七夕情人節】用20套火辣「性感內衣」幫愛情升溫！主動跟另一半說「我想要」，讓他享受被色誘的快感