溫貞菱放話下半年「待在海裡」　戴MIDO潛水錶大展專業泳姿

▲温貞菱戴上海洋之星兩地時區腕錶現場挑戰水中攝影 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

MIDO瑞士美度表推出三款Ocean Star 海洋之星新作，於今（4日）請到演員温貞菱現場挑戰水中攝影，擁有潛水經驗5年的她，戴上海洋之星兩地時區腕錶，讓她直呼一看就是行家配備，也放話要在下半年玩遍外島，「盡可能每個月多一些時間待在大海裡面」。

▲温貞菱迷上自由潛水，戴上海洋之星兩地時區腕錶能握潛入水下後的時間變化。（圖／品牌提供）

温貞菱愛潛水已經不是秘密，最多可以一個禮拜2至3天都下水，最近則迷上自由潛水（Free diving），指的是不攜帶水下供氣設備，以單一呼吸和屏息進行的潛水活動，她坦言在水下能夠很放鬆，下半年更計劃玩遍外島，去蘭嶼或是綠島等地潛水。至於潛水人的專業配備則是手上這只海洋之星兩地時區腕錶，温貞菱大讚該款的實用功能，像是80小時的動力儲存，以及能預先在潛水前先設定好時間，時刻掌握潛入水下後的時間變化。

▲温貞菱偏愛大錶面設計，與這回三款Ocean Star 海洋之星新作不謀而合 。（圖／品牌提供）

此外，温貞菱私下對於手錶的喜好也異於一般女生，她偏好大錶面設計，與這回三款Ocean Star 海洋之星新作不謀而合，且高硬度的陶瓷材質防刮又耐磨，正好戳中温貞菱剛硬性格，認為女生也可以嘗試大錶面，不一定非要鮮艷、粉紅色才是女孩該有的樣子。

▲ 海洋之星計時碼錶特別版（右）NT$75,500；海洋之星兩地時區腕錶（中）NT$39,300；海洋之星減壓復刻1961限量錶（左）NT$36,900。（圖／品牌提供）

MIDO瑞士美度表今夏推出Ocean Star海洋之星三部曲，三款Ocean Star 海洋之星新作，包含Ocean Star GMT海洋之星兩地時區腕錶，搭載具高度實用性的雙時區功能，精準讀取兩地時間，並擁有動力儲存長達80小時的Caliber 80機芯，提供給熱愛冒險的錶主更高度自由的使用性。另一款首次配備計時功能的Ocean Star Chronograph海洋之星計時碼錶，則搭配地中海藍色單向陶瓷旋轉錶圈，採用鈦金屬打造錶殼及鍊帶，輕量化無負擔。更重返1960年代深潛科學，推出全新Ocean Star Decompression Timer 1961海洋之星減壓復刻1961限量錶，再現彩虹圈經典設計增添收藏價值。

▲芬蘭運動智慧腕錶Suunto 7 內建70種以上運動模式，NT$15,900 。（圖／品牌提供）

瞄準運動迷，芬蘭運動智慧腕錶Suunto 7 內建70種以上運動模式，從跑步、自行車到水上活動，提供除了日常穿戴使用外，更可在不同環境下精準追蹤運動過程。同時支援離線戶外地圖，及多達15種不同戶外運動項目的Suunto熱圖，幫助訓練者規劃最佳訓練地點與行徑路線，即使不攜帶手機也能輕易找到返途，輕鬆享受便捷運動步調。