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跟艾瑪史東、裘莉挑墨鏡！4種臉型、20款鏡框總整理

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你知道怎麼樣的墨鏡款式最適合你嗎？這一切都是取決於你的臉型比例，並且從中找出適合你的墨鏡，有時候也許你會很想要入手在購物網站上看到的那款小巧可愛的墨鏡。但是它真的適合你的臉型嗎？我想也許不是。而且真的要弄清楚哪種墨鏡款式最適合你的話，這是需要經過很多次的試戴才能找到的。

現在我們舉例以下這四種臉型的女星，讓你了解哪一款墨鏡最適合你。將你與他們的臉型做個比較，然後找出適合你的太陽眼鏡吧。

圓形臉：Emma Stone 艾瑪史東

如果跟Emma Stone一樣是圓形臉，通常臉部的顴骨較寬，然後額頭以及下巴的部分較窄。所以像是方形鏡框和貓眼鏡框都是你不錯的選擇，因為較大的鏡框可以修飾圓形臉的寬顴骨。

方形臉：Angelina Jolie 安潔莉娜裘莉

如果你的臉型跟Angelina Jolie一樣屬於多稜角的方形臉的話，則是可以挑選圓形鏡框，如此便可以修飾臉部較為明顯的稜角。

鵝蛋臉：Jennifer Lawrence 珍妮佛勞倫斯

鵝蛋臉的你可以駕馭所有框型的墨鏡，像是較為中性的方框到復古的圓框，全部都很適合你配戴喔。

心形臉：Kerry Washington 凱莉華盛頓

如果你是像Kerry Washington一樣，是屬於額頭較寬以及擁有尖下巴的心形臉的話。這代表著你能駕馭角度誇張的貓眼鏡框或是方形粗框，此外淺色系的鏡框也很適合你。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 墨鏡, 穿搭
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