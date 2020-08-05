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Stüssy把「勃肯鞋」變更潮！改用高質感燈芯絨材質　男、女都適合

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記者王則絲／台北報導

以「勃肯拖鞋」聞名全球的德國鞋履品牌BIRKENSTOCK，雖然光是經典款式就已經足夠熱賣，但是BIRKENSTOCK近年來不斷嘗試與潮流界接軌，例如先前與精品Valentino、日本品牌BEAMS、美國設計師品牌PROENZA SCHOULER聯名的雙槓涼鞋系列便頗受歡迎，而這次BIRKENSTOCK則將與潮牌Stüssy合作推出「半包Boston拖鞋」系列，燈芯絨鞋面設計加上壓紋裡的細節，潮味再提升！

▲birkenstock X Stussy。（圖／翻攝自Hypebeast）

▲Stüssy x Birkenstock推出聯名鞋款。（圖／翻攝自Hypebeast，以下同）

許多人在購入第一雙勃肯拖鞋時，會以雙槓設計的「Arizona系列」為首選，因此在過去推出的聯名系列中，多家品牌都是瞄準「Arizona」作為設計畫布，不過這次潮牌Stüssy鎖定的則是半包款式的「Boston Clog」系列，是近期在潮人之間漸漸崛起的鞋型之一，而Stüssy也看見這項變化，並著手與BIRKENSTOCK推出了全新的Stüssy x Birkenstock Boston Clog系列。

▲birkenstock X Stussy。（圖／翻攝自Hypebeast）

▲birkenstock X Stussy。（圖／翻攝自Hypebeast）

此次的聯乘系列共推出兩個顏色：杏色Bone與深棕色Anthracite，將原本的皮革鞋面換成了「燈芯絨」材質，細膩的紋路讓質感更上一層樓，側邊有Stüssy的LOGO壓印，以低調風格展現高級感，杏色款式搭配白色鞋底、棕色款式則搭配更深一階的棕色鞋底，增加視覺層次。如果近期有想入手一雙勃肯拖鞋的話不妨參考看看，售價為188 美元（約台幣5,500元），將於8月7日正式開售。

▲birkenstock X Stussy。（圖／翻攝自Hypebeast）

▲birkenstock X Stussy。（圖／翻攝自Hypebeast）

▲Stüssy x Birkenstock Boston Clog系列，售價為188 美元（約台幣5,500元）。

▲birkenstock X Stussy。（圖／翻攝自Hypebeast）

Stüssy先前曾與NIKE聯名推出的Nike Air Zoom Spiridon Cage 2，許多名人都上腳，包括韓星朴敘俊、泫雅與男友Dawn⋯⋯男女都搶穿，今夏NIKE X Stüssy再度帶來全新聯乘系列，以加州海岸為設計靈感，其中包括了這雙外形與「朴敘俊鞋」相似的新鞋款Air Zoom Kukini，延續Kukini的經典魚骨元素，紅Ｘ白帥氣的配色設計必將成為爆款。

▲birkenstock X Stussy。（圖／翻攝自Hypebeast）

▲birkenstock X Stussy。（圖／翻攝自Hypebeast）

▲NIKE X Stüssy最新聯名系列中被視為「朴敘俊鞋」延續之作的 Air Zoom Kukini，NT$4,480。

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關鍵字：

勃肯, Birkenstock, Stüssy, 聯名, 拖鞋, 燈芯絨
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