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「工作態度小測驗」你適合執行或規劃？第2類根本職場精算大師

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▲▼工作態度小測驗。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash

每個人的個性不同，在工作上呈現出的工作模式、態度也都不一樣，有些人很勇於接受挑戰、喜歡往前衝，也有人喜歡擅於利用資源、很利益導向；當然工作性格的不同也會導致有些人適合執行，而有些人適合規劃。快來看看以下「工作態度」的小測驗，測出的結果跟你預想的一不一樣？

Q：很久沒有拿上釣竿去釣魚了，如果今天和朋友約了一起去釣魚，你會選擇去以下何種地方釣？

1.山谷的小溪流

2.海岸邊

3.人工魚池

4.坐船出海去

▲▼工作態度小測驗。（圖／翻攝unsplash）

1.山谷的小溪流

會選(1)通常是很擅長工作企劃的人，在規劃時眼光遠大，但可惜的是真正在執行時，容易太保守、不敢冒險，又無法專心一致的投入，就像選擇了在山谷中釣魚，其實是貪戀山谷裡的美景，而無法把心力全都專注在釣魚上。

▲▼工作態度小測驗。（圖／翻攝unsplash）

2.海岸邊

在海岸邊釣魚雖然很難釣到大魚，但躲在岩石縫隙中的小魚數量卻很多，整體來看收穫也能很豐富，所以選擇去海岸邊釣魚的人大多很在意投資報酬率，他們很喜歡用最少的成本發揮最大效果、創造出最高的利潤，很有生意頭腦。

▲▼工作態度小測驗。（圖／翻攝unsplash）

3.人工魚池

選(3)的人頭腦冷靜、有自信又很會行銷自己，而且只打有把握的仗，非常講究策略、戰術，但容易鋒芒畢露，引來別人的嫉妒和不滿，也要注意別搶別人的功勞，以免造成以後的阻力或失敗的伏筆。

▲▼工作態度小測驗。（圖／翻攝unsplash）

4.坐船出海去

這類型的人就是標準的工作狂代表，他們非常享受乘風破浪、開疆拓土的快感，會以一股拼命、熱血的狠勁向前衝，可另一方面，他們拼起來時通常是只動手、沒什麼在動腦的，聽從指揮、計畫卯起來做事可以，但千萬別做策劃之人。

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關鍵字：

測驗, 心理測驗, 職場, 工作, 性格, 特性, 特質
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