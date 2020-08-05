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台北101開張4間「高顏值」新餐飲　連全家超商便當都美翻

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▲台北101購物中心下半年開幕4間「高顏值」餐飲新店。（圖／台北101提供）

▲台北101購物中心下半年開幕4間「高顏值」餐飲新店，連全家超商的便當都美翻了。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如/台北報導

消費人潮回流，加上振興券加碼購物慾，台北101購物中心公開下半年4間餐飲新店，除館內全家便利商店首賣「現做便當」，還有時髦上海菜「THE上海」以及新加坡湯界星巴克「匙碗湯」，讓無法出國旅遊的民眾透過味蕾環遊世界。

▲台北101購物中心下半年開幕4間「高顏值」餐飲新店。（圖／台北101提供）

▲「THE上海」的鮭卵蟹豆腐，能不打卡嗎？

2020年因新冠肺炎疫情，觀光客人數趨近於零，信義區影響最大的台北101，將珠寶腕錶大賞「2020 World Masterpiece」提前舉行，加上精品服飾活動增加，加上暑期觀景台推出一大兩小150元優惠，成功催客，即便在差距30%無觀光客情況下，以本地客群回填，7月份業績比去年微幅成長。

7月中政府振興券優惠上路，吸引不少家庭客挹注在美食餐廳與美食街等餐飲，下半年台北101再引進6間話題餐飲品牌，希望再強化聚餐與家庭人流，包括已開幕的㟢本生吐司、隱肆好食之外，連館內全家便利商店都開賣現做「享吃便當」。

▲台北101購物中心下半年開幕4間「高顏值」餐飲新店。（圖／台北101提供）

▲全家超商便當「梨泰院栗子」。

以往享吃便當僅限於外送平台訂購，預計8月底首度在台北101門市限量開賣，每天11:30與16:30限時提供。而來自新加坡主打「吃得飽、低卡路里」的湯品品牌匙碗湯，也將於8／24正式在美食街開幕，為信義區首店。

▲台北101購物中心下半年開幕4間「高顏值」餐飲新店。（圖／台北101提供）

▲台北101購物中心下半年開幕4間「高顏值」餐飲新店。（圖／台北101提供）

▲主打吃飽又低卡路里的匙碗湯。

其他包括上海鄉村與飯bar合作的「THE上海」，則以35歲上下年輕族群為目標，以上海風格的入門菜為特色，時髦擺盤與裝潢搶市；印度咖喱「印度皇宮」也將於9/15正式進駐。

▲台北101購物中心下半年開幕4間「高顏值」餐飲新店。（圖／台北101提供）▲台北101購物中心下半年開幕4間「高顏值」餐飲新店。（圖／台北101提供）

▲（左）「THE上海」煙波金丹湯；（右）「THE上海」傳說烤方佐美人茗。

▲台北101購物中心下半年開幕4間「高顏值」餐飲新店。（圖／台北101提供）

▲在台灣印度菜藉相當知名的印度皇宮。

品牌端則以全台首家官方直營Grand Seiko為話題，不但提供銷售，還有維修師駐點，預計8／15開幕，提供直接與完整的服務，此外Aesop、APM Monaco、lululemon也都是下半年重點新店。

▲台北101購物中心下半年開幕4間「高顏值」餐飲新店。（圖／台北101提供）

台北101即起至年底也推出「會員用振興券，點數加碼送」回饋，會員持紙本3倍券來館消費，單筆滿3,000元，即贈價值300元的1,200點會員點數，每波均為限量提供。

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關鍵字：

台北101, 餐飲, 新店, 美食
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