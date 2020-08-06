科學統計10個增加魅力的舉動　莫名其妙就很搶手！

▲有時你的小舉動可能散發不經意的吸引力。（圖／pixabay）

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某些人就是天生受歡迎，但並非完全靠外在，你是否有某個人莫名其妙喜歡上你？或是你無來由的覺得某人就是「你的菜」？也許這些全來自以下的理由，而這10個舉動，其實都有科學研究為它們背書。

欲擒故縱

聽起來很老掉牙，但也就是因為它很有效，男性比較熱衷於不好得手的女性，是一種想征服的心態，而研究顯示，男性確實一開始會先被高姿態、難對付的女性吸引。但這方法不是每次都適用，不懂拿捏很高機率會弄巧成拙。

長得像現任或前任

每個人喜歡的外型，基本上會有特定模式，一般而言都差不多，所以你長的像對方的前任或現任男女朋友，確實對他的吸引力就會越大，因為他就是喜歡你這一型的。

運用手勢

在交談中有些人的手勢會較多，除了反應融入這些交談的內容之外，心情上也很輕鬆，不會有拘謹的感覺，此外，還能留下較深刻的印象。研究人員在「快速約會」的調查中發現，坐的直挺挺、沒有手部姿勢的人，很容易被遺忘。

堅定的眼神接觸

眼神接觸對某些人很難，許多人在與其他人對看時，會不由自主的轉開視線，但若能堅定與對方對看，好感跟愛意很容易會油然而生。

▲堅定的眼神會讓好感加分。（圖／翻攝PIXELS）

互相回應對方

一群人在交談中，若能互相回應對方，會達成一個和諧的氣氛，禮貌性的回應而非冷淡的處理，不但合乎禮儀，也可以展現你的體貼。

▲互相回應對方營造輕鬆和諧的氣氛，善於掌握此要點的人會更討喜。（圖／CFP）

身上的氣味很好聞

之前已有研究表示，吸引力不僅有「看」，「聞」跟「聽」也很重要，如果你身上有令人愉悅的氣息，或是讓人感到放鬆的聲調，都對彼此想進一步的關係有相當大的助益。

▲身上的氣味也是營造好感的關鍵。（圖／pixabay）

長得像對方父母

有研究發現，男性對於長得像自己母親的女性，會特別有好感，覺得她很有魅力，女性反之亦然。父母是從小的照顧者與保護者，對長得有些相似的人，安全感也會增加。

愛狗

好萊塢電影男主角許多都有養狗，這可是大數據的結果，因為許多調查顯示，養狗或喜歡跟狗玩在一起的男性，大多數女性會覺得，較適合與這種人建立長久的穩定關係。

▲愛狗的男性通常都能獲得女性好感。（圖／達志示意圖）

剛剛好的臉部表情

研究顯示，男性對於愛笑的女性好感度較高，女性則認為臉部表情看起來跩跩的男性，比較具有吸引力。

曖昧態度

無論對方心裡在想什麼，對你而言，在你對他態度還未明朗時，是對這段關係吸引力最大的時候。