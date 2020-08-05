小心「頭皮」中暑！夏季慎選洗髮精，小心緊繃、發紅找上門

▲日曬過度會中暑，頭皮也不例外。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

高溫悶熱的天氣，你知道頭皮也會中暑嗎？只顧好肌膚，沒顧好頭皮，緊繃、發紅，疲弱狀況跟著來！頭皮是臉部肌膚的延伸，髮膚膚況和頭髮生長狀態其實息息相關。夏季頭皮養護首重舒緩、降溫，別再過度刺激，就不怕有大問題。

氣溫每上升一度，皮膚油脂分泌就會增加10%，高溫威脅加上台灣本身潮濕多變的氣候，進而誘發肌膚失衡狀況大有人在，許多專業髮品品牌皆推出夏日適用的舒緩、控油產品，藉由溫和植萃療癒頭皮，安撫疲弱膚況。

▲RF荷娜法蕊 ASTERA 紫苑草頭皮舒緩精油，50ml ，2,800元。

導入全新Bi-phase雙重淨化舒緩配方，將薄荷、桉樹精油濃度、質地全面優化，強化滲透力及升級為輕盈水潤質地，能夠更完美地協同紫苑草萃取菁華，迅速滲透淨化、激活頭皮微循環作用，提升修護力並給予頭皮沁涼感。

▲茶籽堂 紫草控油洗髮露，330ml，580元。

兼具苦茶苷天然控油力與紫草保濕力；添加入岩蘭草、佛手柑、尤加利等草木系精油，調整油水平衡，紓緩整日因炎熱造成的身心緊繃，尤其適合油性和容易出油的頭皮，洗後清新舒涼。

▲歐萊德 茶樹洗髮精，400ml，880元。

在夏日特別容易引起悶癢或異味困擾，添加精純茶樹精油，使用起來有微微的涼感，能有效淨化頭皮、舒緩與防止異味，暢通毛孔維持頭皮健康與舒爽。

▲uka 甦醒！plus 洗髮露，300ml，1,100元。

針對喜愛蓬鬆空氣感的細軟扁塌髮質所設計，胺基酸基質洗劑能溫和清潔髮絲，並補充養分、為頭皮打下健康基底。額外添加清新沁涼藍膠尤加利萃取，能瞬間提振甦醒，徹底消除擾人頭氣。

夏季外出養護小秘訣

當運動後，或出門在外不方便進行清潔時，可使用乾洗髮，噴於頭皮使用，維持頭皮清爽潔淨。隨身攜帶頭皮噴霧，當頭髮出汗出油時，噴於頭皮兩側、頭頂部與後側髮根處，並以指腹稍加按摩，舒緩緊繃頭皮，去除頭氣異味，瞬間沁涼清新又舒爽。

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