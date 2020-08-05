男神金秀賢最愛「衣物香氛」9月開賣！加碼噴霧4個便利用法

▲身上的舒服氣味能幫你增加好感度。（圖／翻攝自tvN劇照、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

韓劇《雖然是精神病但沒關係》熱播，除了捧紅女主角徐睿知，更把金秀賢的人氣更是推到最高，舉凡他穿的用的盡是焦點，就連他劇中他家中擺放的衣物香氛噴霧也引起高詢問度，而這款爆紅噴霧9月即將在台灣開賣。

▲金秀賢家的必備香氣。（圖／翻攝自Netflix《雖然是精神病但沒關係》劇照）

▲Celluver 淨化衣物香氛噴霧，5款，230元。

使用香氛從來不是女生的專利，男生會用香更是成為男神的決定性關鍵，Celluver淨化衣物香氛噴霧系列採純淨果香為基調，起初因應韓國夏季炎熱、冬季暖房易流汗而設計，能秒殺汗臭且幫助去除衣物異味。

▲ORBIS 舒活時光織品噴霧 沁檸微風/漫步密林，50ml，750元。

由100%天然精油製成，讓自然系息隨行動間瀰漫深淺香氣，兩款香調分別以柑橘精油為主，讓人感到清涼振奮的沁檸微風、另一款以木質調精油為主，讓人感到平靜的漫步密林，方便好攜帶的噴霧瓶，輕噴於衣物3-4下，除了對抗令人在意的氣味之外，瞬間營造個人香氛空間。

▲Jo Malone London風中亞麻滿室幽香布料噴霧，175ml，2,700元。

能讓布料充滿薰衣草的芳香，令人感到心曠神怡，於床單、毛巾或枕頭上使用，為舒適酣睡做好準備。



衣物香氛加碼用法

1. 一般換季衣物拿出時，都會有悶悶的衣櫥味，建議可將衣物洗滌晾乾後，均勻噴灑衣物噴霧再摺疊進抽屜，待下一季拿出時即可避免此狀況。

2. 可分裝進小噴霧瓶隨身攜帶，針對去完燒烤或KTV等衣服會沾染味道的場合能有效去除味道。

3. 不習慣使用香水的消費者，也可以用來取代香水，噴灑於衣物上。

4. 可充當小空間的芳香噴霧，有很好的清新效果。

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