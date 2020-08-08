出油、頭臭太尷尬！「頭皮清潔養護3步驟」搞定夏季髮絲三大問題

▲夏季高溫悶熱，頭皮出油、頭氣味、皮屑也跟著來。（圖／翻攝IG@2m_ariel）

記者張毓容／綜合報導

夏季期間頭皮容易因悶熱而大量出油、散發異味、頭髮易扁塌，以及清潔不當導致皮屑產生等問題，就算天天洗頭也不一定能解決。針對這些夏日頭皮髮絲問題，其實只要簡單的清潔養護3步驟，就能幫助頭皮解除燥熱、油膩狀態，幫助頭皮保持潔淨乾爽，更延緩出油。

Step 1：使用前導精油深層淨化



清洗頭髮前，先用頭皮清潔專用的前導精油或清潔液，分區塗抹上頭皮，再用指腹以畫圈方式均勻按摩頭皮，幫助頭皮深層淨化，帶走光靠洗髮無法清潔乾淨、囤積於頭皮毛孔的過剩油脂和髒污等，也是能延緩頭皮油膩感出現的關鍵。

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紫苑草頭皮舒緩精油是RF荷那法蕊最經典熱銷的前導精油養護之一，今年推出升級版，瓶身前端新增按摩冰珠，能深入髮根去油解膩，救援失衡不適的頭皮肌膚。



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以數種植物萃取為基底，能夠溫和但高效清潔髮肌，恢復油水平衡，帶來清爽但不乾燥的舒適潔淨感。

Step 2：溫和清洗頭皮髮絲



將髮絲充分沖濕後，取適量適合自己頭皮膚質的洗髮清潔產品，搓揉起泡後塗抹於濕髮上，用指腹以畫圈方式按摩清潔頭皮後，停留3分鐘加強去除頭皮油脂及髮絲異味後，徹底洗淨。

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針對受損髮研發，使用對環境友善、對肌膚也友善的無泡沫配方，不含介面活性劑以及硫酸鹽，低刺激成份可溫和清潔並保護髮絲纖維。

Step 3：滋潤修護頭皮



髮絲清潔完畢後，使用頭皮專用保養液或頭皮舒緩凝露幫助滋潤同時提升髮膚防禦力。分區均勻塗抹於頭皮以及容易乾燥、產生皮屑之部位，接著搭配輕柔手勢，輕輕按摩頭皮直至吸收即完成。

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採用新一代球型塗放器，能快速均勻塗抹，質地清爽好吸收，幫助頭皮降溫2.5度，提供髮膚立即沁涼感，並舒緩頭皮緊繃不適、紅腫癢反應，修護髮膚快速穩定膚況，提升頭皮防禦力。

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