fb ig video ETtoday search mobile

出油、頭臭太尷尬！「頭皮清潔養護3步驟」搞定夏季髮絲三大問題

>

▲▼頭皮清潔3步驟搞定夏季髮絲問題。（圖／翻攝）IG,品牌提供

▲夏季高溫悶熱，頭皮出油、頭氣味、皮屑也跟著來。（圖／翻攝IG@2m_ariel）

記者張毓容／綜合報導

夏季期間頭皮容易因悶熱而大量出油、散發異味、頭髮易扁塌，以及清潔不當導致皮屑產生等問題，就算天天洗頭也不一定能解決。針對這些夏日頭皮髮絲問題，其實只要簡單的清潔養護3步驟，就能幫助頭皮解除燥熱、油膩狀態，幫助頭皮保持潔淨乾爽，更延緩出油。

Step 1：使用前導精油深層淨化

清洗頭髮前，先用頭皮清潔專用的前導精油或清潔液，分區塗抹上頭皮，再用指腹以畫圈方式均勻按摩頭皮，幫助頭皮深層淨化，帶走光靠洗髮無法清潔乾淨、囤積於頭皮毛孔的過剩油脂和髒污等，也是能延緩頭皮油膩感出現的關鍵。

▲▼頭皮清潔3步驟搞定夏季髮絲問題。（圖／翻攝）IG,品牌提供

▲RF荷那法蕊 紫苑草頭皮舒緩精油，50ml，NT$2,800。

紫苑草頭皮舒緩精油是RF荷那法蕊最經典熱銷的前導精油養護之一，今年推出升級版，瓶身前端新增按摩冰珠，能深入髮根去油解膩，救援失衡不適的頭皮肌膚。

▲▼頭皮清潔3步驟搞定夏季髮絲問題。（圖／翻攝）IG,品牌提供
▲Hair Rituel by Sisley 賦活重生深層潔淨髮精露，200ml ，NT$2,900。

以數種植物萃取為基底，能夠溫和但高效清潔髮肌，恢復油水平衡，帶來清爽但不乾燥的舒適潔淨感。

Step 2：溫和清洗頭皮髮絲

將髮絲充分沖濕後，取適量適合自己頭皮膚質的洗髮清潔產品，搓揉起泡後塗抹於濕髮上，用指腹以畫圈方式按摩清潔頭皮後，停留3分鐘加強去除頭皮油脂及髮絲異味後，徹底洗淨。

▲▼頭皮清潔3步驟搞定夏季髮絲問題。（圖／翻攝）IG,品牌提供

▲SABON 茉莉花語溫和淨化洗髮乳，200ml，NT$780。

針對受損髮研發，使用對環境友善、對肌膚也友善的無泡沫配方，不含介面活性劑以及硫酸鹽，低刺激成份可溫和清潔並保護髮絲纖維。

Step 3：滋潤修護頭皮

髮絲清潔完畢後，使用頭皮專用保養液或頭皮舒緩凝露幫助滋潤同時提升髮膚防禦力。分區均勻塗抹於頭皮以及容易乾燥、產生皮屑之部位，接著搭配輕柔手勢，輕輕按摩頭皮直至吸收即完成。

▲▼頭皮清潔3步驟搞定夏季髮絲問題。（圖／翻攝）IG,品牌提供

▲RF荷那法蕊 紫苑草舒緩凝露（免沖），75ml，NT$1,980。

採用新一代球型塗放器，能快速均勻塗抹，質地清爽好吸收，幫助頭皮降溫2.5度，提供髮膚立即沁涼感，並舒緩頭皮緊繃不適、紅腫癢反應，修護髮膚快速穩定膚況，提升頭皮防禦力。

►天天洗依舊癢？改善頭皮搔癢4大關鍵　小心安全帽、枕頭拖後腿

►忽略頭皮曬傷小心引起落髮！夏季髮膚曬後4大急救保養對策

►努力抗痘都沒效？小心2大隱藏版「致痘元兇」　洗頭沖水別忽略

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

「動滋券」鞋類優惠懶人包！adidas第二雙半價、摩曼頓這兩天折最多

「動滋券」鞋類優惠懶人包！adidas第二雙半價、摩曼頓這兩天折最多

父親節3連鎖咖啡推「買一送一」優惠　星巴克推第二杯半價

父親節3連鎖咖啡推「買一送一」優惠　星巴克推第二杯半價

「你往前走，我一定在你後面」電影《少年的你》正視霸凌，找回生命中的燭光

「你往前走，我一定在你後面」電影《少年的你》正視霸凌，找回生命中的燭光

Sacai X Nike新聯名逼人包色！「黑魂」質感爆棚、「湖人紫金」球迷必收 「他願意陪妳還是只顧做自己的事？」從5件事看另一半是否真的愛妳 《我們，愛過嗎？》宋智孝異性緣爆棚　全因為她有這「3種特質」 誠品台北車站捷運店8月底熄燈！曾是「五大店之一」將走入歷史 貝克漢、張鈞甯聯手演繹adidas X9000科技跑鞋，金曲饒舌超新星高爾宣顛覆想像搶先著用 Angelababy瘦成「排骨」慘輸曾之喬　穿同款透視連身裙她更有料 星巴克「變色隨行杯」台灣開賣！加水就變漸層色　浮出彩花夢幻度大增

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面