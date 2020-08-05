林志玲大方露腿根！黑色透視裙擋不住逆天美腿　網：名模不是叫假的

記者王則絲／台北報導

林志玲婚後在幕前比較少有公開動作，先前驚喜現身台北電影節、為ROCKCOCO公益T恤拍攝畫報，都令人不禁被這多年來不變的美貌驚艷，近期志玲姐姐則是又登上了台灣版雜誌《Tatler》，一身黑色透視裙裝能一路看見整條大腿縫與腿根，名模氣勢瞬間展開，大走性感路線，粉絲們紛紛暴動：「名模不是叫假的」、「永遠的女神」、「美炸！」

在 Instagram 查看這則貼文 林志玲chiling（@chiling.lin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 4 日 上午 5:27 張貼

林志玲近日於IG主動釋出了多張為雜誌拍攝的封面系列畫報，平時以甜美風格為主的志玲姐姐這次改變了曲風，身穿來自Maison Valentino閃亮的針織上衣與透視點點長裙套裝，腳上的Manolo Blahnik黑色高跟鞋極簡優雅，以全身黑的服裝搭配紅唇與招牌浪漫長髮，舉手投足間女神氣勢爆棚，又同時展現優雅氣質。

在 Instagram 查看這則貼文 林志玲chiling（@chiling.lin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 4 日 上午 5:26 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 林志玲chiling（@chiling.lin）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 4 日 上午 5:27 張貼

透視裙裡面，林志玲只穿了一件非常短的黑色襯褲，大方展露一雙逆天美腿，讓腿根以下視線一覽無遺，修長、纖細又性感的曲線，絲毫不愧對第一名模的稱號，美到讓網友們全看呆：「優雅、知性又性感」、「這雙玉腿！」、「結婚後好像越來越美。」

林志玲雖然在婚後比較少亮相，但是近期開始陸續有拍攝作品、訪問釋出，讓粉絲們不再眼巴巴的乾等，每出現一次都能立刻成為討論焦點，日前林志玲才為五月天阿信主理潮牌STAR REAL旗下女裝品牌ROCKCOCO，攜手雙星仙子（Little Twin Stars）推出三方聯名系列，不僅拍攝一系列形象美照，更親自參與了此次的聯名設計細節，與品牌共同捐出百萬幫助社會，只能說女神「人美心更美」。

▲林志玲攜手ROCKCOCO與雙星仙子推出三方聯名系列。（圖／品牌提供）



►五月天阿信找林志玲設計「雙子星服裝」 配熱褲加辣超性感