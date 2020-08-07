Lisa、韓素希都在畫「小歐眉」！眉型讓五官變立體　創造精緻混血感

眉型的好壞，決定整體妝容的成敗！想當個行走的發電機，畫上趨勢流行的「小歐眉」就對了！

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 23 日 下午 11:09 張貼

「小歐眉」介於韓國平眉及歐美俐落挑高眉峰之間。眉毛強調根根分明的毛流，不僅能凸顯東方人的五官立體度，還能創造精緻混血感，是近期日韓非常流行的一種眉型！

在 Instagram 查看這則貼文 shihotakechi（@shiho_takechi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 17 日 下午 2:38 張貼

像是因《夫妻的世界》爆紅的韓素希，就是畫上小歐眉！眉毛整體上是維持著粗平型，但眉峰微微的上挑，自然又立體、深邃感十足，超級撩人心～

在 Instagram 查看這則貼文 컬러 장인 바닐라코의 색조 메이크업 비바이바닐라（@b.bybanila_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 21 日 上午 12:54 張貼

Q：小歐眉怎麼畫？

STEP1：眉頭、眉峰、眉尾定位

彩妝老師解釋，新手畫眉毛這三點一定要先定位出來！這能幫助我們畫出適合自己臉蛋的眉毛，避免畫太粗或太長變兩津勘吉～

眉頭：對準鼻翼為起點，向上延伸是為眉頭。

眉峰：我們眼睛平視前方，眼角外側往上延伸對應的位置。

眉尾：同樣透過鼻翼的延伸線、經過眼尾、到達眉毛處，就是理想的眉尾位置。這邊要特別留意，眉尾不要比眉頭低，以免看起來很沒精神、有衰感。

STEP2：眉型輪廓

三點找到後，我們要把眉毛輪廓勾勒出來。第一步先把眉頭和眉尾連線，畫出眉毛的下側範圍。爾後，把眉頭、眉峰到眉尾做連線，並讓上下線條的尾巴交接，描繪出眉毛整體的寬度和角度。

先畫出眉毛下側的好處，可以避免整個眉毛不小心畫太低，壓縮到眉眼之間的距離，看起來五官會歪樓擁擠。另外，上側的眉頭、眉峰線條可以稍微帶一點點弧度，能更加自然、並降低銳利感。

STEP3：填色/刷出毛流感

如果是超級稀疏眉，最後填色步驟我們可以用來眉粉輔助，再搭配螺旋眉刷梳理出毛流感。這邊要特別留意，眉頭不要直接做填色，透過螺旋眉刷上的餘粉來補色會更自然暈染、避免色塊感。

工欲善其事，必先利其器，掌握好畫眉技巧後，搭配上這些厲害的畫眉工具，可以讓眉毛暈染更自然，立體度和持久力都更加分唷！

眉筆推薦1：Bobbi Brown 超防水極細眉筆，NT$1100

Bobbi Brown全新眉筆，簡單畫出毛流感！極細的筆頭簡單就能畫出根根分明的效果，軟硬適中的筆芯滑順、顯色飽和，且不擔心會拉扯肌膚，讓新手也能輕鬆掌握，畫出流暢筆觸。

關鍵的是，獨特的油蠟薄膜設計，即便在豔陽下爆汗、出油、玩水也不怕～整天完好如初，怎麼嚕都不掉色！

眉筆推薦2：GUCCI 絕視佳人眉筆，NT$950

GUCCI眉筆是藝術品呀！石英柔粉搭配上復古金色飾邊作外殼，兩邊末端飾有刻字，美到讓人屏息～

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci Beauty Official（@guccibeauty）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 上午 7:13 張貼

而眉筆中細柔的粉末，帶來自然濃郁的定妝效果；末端搭配上螺旋眉刷，方便梳理眉毛，讓稀疏眉毛的女孩也能不費吹灰之力，打造出絨霧般的天生感小歐眉。

眉筆推薦3：CHANEL 時尚伸展台眉彩盤，NT$2000

結合兩種質地的眉彩和四件式配件，可以說是最齊全的畫眉工具！眉彩盤左側是霧面眉蠟，可以用來勾勒眉毛輪廓並上色；右側的眉粉則能填補眉色，創造自然柔和的妝感。配件上，除了兩支眉彩刷，還隨附一支螺旋眉梳，幫助刷拭出立體眉型；和迷你修眉夾，幫助梳理雜毛，讓眉型更完美。

文／美人圈 圖／翻攝自GUCCI、CHANEL、Bobbi Brown、小紅書＠你性格對味味味

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