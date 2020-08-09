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徐睿知巴掌臉登熱搜！按摩5招消水腫、緊實輪廓　成功複製同款　

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徐睿知新劇《雖然是精神病但沒關係》討論熱烈，不只劇情讓人超入坑，徐睿知的逆天身材，和精緻巴掌臉蛋更頻頻衝上韓網熱搜！

▲徐睿知瘦臉按摩。（圖／美人圈）

▲徐睿知瘦臉按摩。（圖／美人圈）

這回就為大家帶來韓國小姊姊YOULI 的5招瘦小臉按摩秘訣，不僅對於淡化撫平紋路很厲害，還能消水腫、緊實臉蛋輪廓唷！讓我們一起努力，目標擁有徐睿知的精緻巴掌臉蛋吧！

▲徐睿知瘦臉按摩。（圖／美人圈）

在按摩之前，記得要先把雙手洗乾淨，塗抹一些面霜或保養油，以避免按摩時候拉扯到肌膚，反而扯出皺紋囉！

小臉按摩1：頭頂「百會穴」

首先，我們找到頭頂正上方的百會穴，輕輕緩慢的按壓做放鬆。百會穴位於頭頂正中央，從兩耳延伸到頭頂畫一條線，再從眉心中央往上延伸，兩條線的交接點就是百會穴。

▲徐睿知瘦臉按摩。（圖／美人圈）

在中醫的解釋上，百會穴可以幫助我們促進血液循環、放鬆、緩解肩頸頭部痠痛，可以說是一個個萬能的健康穴位。另外，也建議可以洗頭時候順便按摩百會穴，對於頭皮健康也很有幫助唷！

小臉按摩2：雙頰穴位按摩

我們先把拇指按在「顴骨下面」，剩下的指頭放在額頭上緣，爾後拇指輕輕出力、按摩顴髎穴。接著，大拇指按在「鼻翼兩側」，剩下手指輕輕放在額頭上，按壓鼻側旁的迎香穴。

▲徐睿知瘦臉按摩。（圖／美人圈）

最後，拇指往後移一點點到「頰骨處」輕按壓，四隻指頭同樣放在額頭上。找不到穴位的女孩別氣餒，我們可以透過說「啊～～」，觀察雙頰活動凹陷的部分，就是拇指要按壓頰車穴的位置。三個位置各按壓10秒，建議做3組。

▲徐睿知瘦臉按摩。（圖／美人圈）

小臉按摩3：拳頭拉提V臉輪廓

我們雙手握拳，用指頭關節的部分，由下巴往臉頰兩側向上拉提嘴邊肉，來幫助臉蛋輪廓更緊實，同時找到迷人的下顎線條唷！完畢後，別忘了下巴下側的臉蛋外緣輪廓，也要用同樣方向和手法按摩一下唷！

▲徐睿知瘦臉按摩。（圖／美人圈）

小臉按摩4：眉毛M型按摩

同樣維持著雙手握拳動作，用指頭關節來按摩。按摩方向以眉心為起點，順著眉毛形狀按推，最後停在太陽穴上稍微按著5秒（虛線）。這個動作可以很棒的放鬆面部神經，做完也會覺得特別神清氣爽、更有精神唷！

▲徐睿知瘦臉按摩。（圖／美人圈）

小臉按摩5：湯匙按摩

透過以上按摩可以讓臉蛋變得豐滿、有彈性，也能幫助法令紋、皺紋等等的淡化撫平。而趁著臉蛋溫溫熱熱的時候，我們拿出放在冰箱冷藏中的兩支湯匙，來幫臉蛋做最後的鎮定按摩。

>> 建議按摩方向

▲徐睿知瘦臉按摩。（圖／美人圈）

我們用湯匙背面圓滑的部分，在蘋果肌上、和臉蛋四周輕輕推按。特別留意的是我們的方向，要保持著由內往外輪廓、由下往上輕慢滑推，來幫助消除水腫月亮臉。

▲徐睿知瘦臉按摩。（圖／美人圈）

以上技巧是不是很簡單呢？編輯覺得冰湯匙按摩超消暑的！每天晚上做一組，簡單就能擁有女星的巴掌小臉唷！

▲徐睿知瘦臉按摩。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自tvN 드라마(Drama)、小紅書＠YOULI 有丽、IG@avedataiwan

【延伸閱讀】

小紅書網友熱議「瘦臉按摩」教學，學起來不只「瘦咬肌」，還能打造完美瓜子臉！

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《雖然是精神病但沒關係》徐睿知纖細身材靠芭蕾？6個芭蕾運動提臀瘦腿，一週明顯有感

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

徐睿知, 雖然是精神病但沒關係, 瘦臉, 消水腫, 按摩
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