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小白鞋藏愛心！潮流之神Nigo聯手adidas Originals　8／6開賣搶先看

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▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲日本潮流天王Nigo的品牌HUMAN MADE再次聯手adidas Originals 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

在日本潮流圈佔有一席之地的Nigo品牌HUMAN MADE，這回與adidas Originals再度聯手為三大鞋款換上新裝，像是經典Stan Smith上注入超高辨識度的紅色愛心標誌，Campus則新增了涼爽天空藍色，瞬間多了可愛氣息，此次聯名將於8月6日開賣，千萬別錯過！

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲經典鞋型 Stan Smith 鞋側注入辨識度極高的HUMAN MADE紅色心型標誌，NT$5,090。（圖／品牌提供）

adidas Originals再次聯手日本潮流天王Nigo的品牌HUMAN MADE，精選三款經典鞋型 Stan Smith、Campus與Rivalry，以全新配色與標誌性細節重新打造，經典鞋款Stan Smith HUMAN MADE系列全皮純白鞋身以草綠和淺灰為主要色調搭配，除了鞋跟的「DRY ALLS」字樣外，鞋側辨識度極高的HUMAN MADE紅色心型標誌是點睛之筆，點綴在鞋側靠前位置，小巧精緻帶出聯名氣息。

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲Campus 以磨砂皮質打造，加上經典標語「Gears for Futuristic Teenagers」， NT$5,090。（圖／品牌提供）

Campus HUMAN MADE系列鞋面以獨特的磨砂皮質製成，除了草綠與淺灰外，更推出適合夏日的涼爽天空藍；鞋身品牌標誌性的三條線上則印有HUMAN MADE經典標語「Gears for Futuristic Teenagers」，代表性的紅色心型LOGO則於鞋跟處巧妙點綴。極具復古特色的Rivalry鞋款，撞色帶來衝突美感，內側心型標誌及外側標語，點出潮流教父Nigo的設計理念，增添收藏價值。

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 。（圖／品牌提供）

▲極具復古特色的Rivalry鞋款撞色設計十分亮眼，NT$4,690 。（圖／品牌提供）

與此同時，Nike ACG Mt. Fuji 系列專為濕熱天氣的戶外冒險而生，這一系列採用功能性布料，包括具有防風防水性能的披風，以及保護穿著者不受烈日和暴雨淋濕的速乾漁夫帽，衣服上的熔岩迷彩印花設計則是在向日本名山致敬，將於8月8日開賣。

▲NIKE 。（圖／品牌提供）

▲NIKE 。（圖／品牌提供）

▲Nike ACG Mt. Fuji 系列專為濕熱天氣的戶外冒險而生 ，預計8月8日開賣。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

adidas Originals, 潮流, Nigo, 聯名, HUMAN MADE, Stan Smith, Campus, Rivalry
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