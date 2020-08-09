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童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

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《三十而已》是近期最熱的陸劇！其中，童瑤飾演的顧佳更是天天引爆微博話題，霸氣又魄力的角色形象讓人秒圈粉！這回編輯就為大家帶來《三十而已》顧佳同款唇的口紅色號盤點，一起看看吧～

《三十而已》童瑤/顧佳唇膏1：雅詩蘭黛 絕對慾望柔霧唇膏 ＃333低語迷情，NT$1250

雅詩蘭黛唇膏是編輯的化妝包固定班底！顏色濃郁且零色差，質地柔潤不乾澀，是款沙漠唇也能駕馭的唇膏。其中， 楊冪的欽點愛用色「雅詩蘭黛＃333」更是經典中的經典！

▲童瑤唇膏。（圖／美人圈）

橘紅調的暖楓色不挑膚色都顯白，薄擦日常好氣色；厚塗是滿屏的美，帶著氣勢女人味但不刻薄銳利。另外，編輯也推薦用指腹暈開唇邊，做出漸層唇妝，讓隨性中帶著唯美仙氣，會更讓人怦然心動，異性忍不住上前來搭訕唷！

▲童瑤唇膏。（圖／美人圈）

《三十而已》童瑤/顧佳唇膏2：植村秀 無色限粉霧保濕唇膏 ＃OR583蜂蜜栗子，NT$1050

2020植村秀夏季限量色「＃OR583」，一登場就美煞眾人！橘調的烤栗子色，帶著暖蜂蜜的輕盈和活力感，可以說是最強的膚色打光唇膏！上唇後膚色白三階，白皙女孩元氣滿滿，黃肌膚也能完美駕馭，擁有質感爆棚的好氣色。

▲童瑤唇膏。（圖／美人圈）

質地滑順濃郁，絲絨霧中帶著保濕感，來回塗抹、補色也不顯乾紋或死皮，會讓人對霧唇的刻板印象徹底改觀，越擦越上癮！

《三十而已》童瑤/顧佳唇膏3：Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃 ＃500，NT$1280

GA紅管唇釉人見人愛！上唇時可以感受到奶油般的輕盈質地，拍開後會轉為絲緞霧光感，但不會收乾或緊繃，遮蓋唇色能力強，且有著微微豐唇效果，是款糟糕唇況人也能駕馭的唇彩。

▲童瑤唇膏。（圖／美人圈）

而紅透半邊天#500，是有火的溫柔小姊姊色！優雅的玫瑰裸調，素顏擦也無違和，給人無害小甜心的感覺。不過#500的裸膚感明顯，並帶著一點點螢光調，更推薦皮膚白皙的女生選擇唷～

《三十而已》童瑤/顧佳唇膏4：蘭蔻 絕對完美迷霧唇膏 ＃134，NT$1200

結合極致霧感與明亮色澤的蘭蔻迷霧唇膏，可把顧佳的氣場展露無遺呀！系列唇膏滑順好塗，持久度也維持得很好，能展現出氣勢與時尚感兼具的霧唇妝，唇極乾的人搭配妝前護唇也能完美駕馭。

▲童瑤唇膏。（圖／美人圈）

＃134血橙紅霸氣十足！顏色飽和度高，上唇後是氣場全開。薄擦為元氣滿滿的紅蘿蔔色，帶點元氣少女感；厚塗超吸睛，散發著幹練聰穎的氣息，到哪裡都能成為目光焦點。

▲童瑤唇膏。（圖／美人圈）

《三十而已》童瑤/顧佳唇膏5：TOM FORD 設計師唇膏 #01Spanish Pink，NT$1800

TF唇膏是女孩們的夢幻逸品！特別是經典的黑管唇膏，奢華金邊鑲在時尚的黑色方管身上，論顏值、份量感都是五顆星滿分！唇膏質地柔滑，一抹就是飽和濃郁的色彩，調色上雖不走大膽個性路線，但總能很自然襯托出女性美，給人自信大方的氛圍。

▲童瑤唇膏。（圖／美人圈）

好比說，茶藝妝、偽素顏必備的#01 Spanish Pink，是帶著透明感的杏桃裸粉色。上唇後沒有螢光感，相當適合亞洲女生的膚色，並散發著一種輕輕柔柔的優雅氣息，非常耐看。

文／美人圈　圖／翻攝自微博＠电视剧三十而已、＠杨幂、TOM FORD、植村秀、蘭蔻、雅詩蘭黛、Giorgio Armani、小紅書＠霍伢子小姐、＠Sia羊洋、＠你喵_niMmm

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

童瑤, 三十而已, 唇膏, 口紅
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