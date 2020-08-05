fb ig video ETtoday search mobile

30歲女生該懂：「留在原地知道不能變好，離開至少有一半的機會」

>

▲▼ 《三十而已》女生30歲該懂得人生道理 。（圖／翻攝三十而已官方微博）

30歲有驚喜、有委屈，也有平淡的小幸福。（圖／翻攝自《三十而已》官方微博，以下同)

編輯/ Lily

最近熱播的陸劇《三十而已》讓周遭女生超有感，30歲的你是仍然迷惘，還有沒有改變的勇氣？聰明女生該懂30歲還更多可能性，無論是感情、家庭、工作，只要你勇於追求都能進化再進化，就怕你自我設限，很多事情都是試了才知道能不能變好。

▲▼ 《三十而已》女生30歲該懂得人生道理 。（圖／翻攝三十而已官方微博）

▲學習跨出舒適圈。

改變固有的生活習慣

每天起床、趕著上班、和朋友約會、回家追劇，一成不變的生活往往讓人習慣待在舒適圈，於是一日復一日的生活。跨出舒適圈的第一步是開始做一些改變，例如睡前擬訂計畫，每天早10分鐘起床，都是讓自己更好的變化。新的改變能讓我們接觸到不同以往的新事物， 也能使制式思考的大腦更為活躍，發想多各種可能性。

▲▼ 《三十而已》女生30歲該懂得人生道理 。（圖／翻攝三十而已官方微博）

多認識朋友幫助開闊眼界。

別害怕交新朋友

30歲的你，身邊應該有一群打死都不會散的朋友，熟悉彼此的一切，只需要一個眼神就很有默契，在這邊希望你留著舊朋友，也試著教一些新朋友來拓展視野，藉由各個機會認識不同類型朋友，有助於思考，幫助你用各種角度去看事情。

▲▼ 《三十而已》女生30歲該懂得人生道理 。（圖／翻攝三十而已官方微博）

▲告別舊的，迎接嶄新的讓自己過得充實。

學習一樣新事物

處在不進也不退的生活，是好還是不好？害怕面對新事物，擔心自己做不好，面對拿手的工作，也得不到成就感，就好像一個工作機器，要知道人生到老都是不斷的嘗試，嘗試改變至少有一半的機會可以改變現狀，即便是失敗也能累積經驗值，試著嘗試一件新的事物，絕對能讓你得到前所未有的快樂。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

三十而已, 人生, 30歲, 改變, 人生觀
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

最易成為「大齡剩女」星座Top 3 ！處女眼光比天高、第一名不意外

最易成為「大齡剩女」星座Top 3 ！處女眼光比天高、第一名不意外

會把另一半寵上天的「爹系男友」3大星座！Top 2一被撒嬌就妥協

會把另一半寵上天的「爹系男友」3大星座！Top 2一被撒嬌就妥協

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

李聖經染「蜜糖茶色」嫩爆！夏日韓妞最愛咖啡拿鐵、抹茶5款深髮 30歲女生該懂：「留在原地知道不能變好，離開至少有一半的機會」 爐烤牛排、哈根達斯吃到飽特價827元！假日就去台北凱撒大飯店爽吃一波 嘴硬裝沒事！「醋罈子」說翻就翻星座Top 3　第一名容不下純友誼 林志玲大方露腿根！黑色透視裙擋不住逆天美腿　網：名模不是叫假的 徐睿知七部韓劇造型大解析　出道是清秀妹妹→高冷魔女，連古裝都完美駕馭 徐睿知新劇造型變不停！村姑麻花辮、空姐包頭　6款髮型範本霸氣又撩人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面