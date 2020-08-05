30歲女生該懂：「留在原地知道不能變好，離開至少有一半的機會」

▲30歲有驚喜、有委屈，也有平淡的小幸福。（圖／翻攝自《三十而已》官方微博，以下同)

編輯/ Lily

最近熱播的陸劇《三十而已》讓周遭女生超有感，30歲的你是仍然迷惘，還有沒有改變的勇氣？聰明女生該懂30歲還更多可能性，無論是感情、家庭、工作，只要你勇於追求都能進化再進化，就怕你自我設限，很多事情都是試了才知道能不能變好。

▲學習跨出舒適圈。

改變固有的生活習慣

每天起床、趕著上班、和朋友約會、回家追劇，一成不變的生活往往讓人習慣待在舒適圈，於是一日復一日的生活。跨出舒適圈的第一步是開始做一些改變，例如睡前擬訂計畫，每天早10分鐘起床，都是讓自己更好的變化。新的改變能讓我們接觸到不同以往的新事物， 也能使制式思考的大腦更為活躍，發想多各種可能性。

▲多認識朋友幫助開闊眼界。

別害怕交新朋友

30歲的你，身邊應該有一群打死都不會散的朋友，熟悉彼此的一切，只需要一個眼神就很有默契，在這邊希望你留著舊朋友，也試著教一些新朋友來拓展視野，藉由各個機會認識不同類型朋友，有助於思考，幫助你用各種角度去看事情。

▲告別舊的，迎接嶄新的讓自己過得充實。

學習一樣新事物

處在不進也不退的生活，是好還是不好？害怕面對新事物，擔心自己做不好，面對拿手的工作，也得不到成就感，就好像一個工作機器，要知道人生到老都是不斷的嘗試，嘗試改變至少有一半的機會可以改變現狀，即便是失敗也能累積經驗值，試著嘗試一件新的事物，絕對能讓你得到前所未有的快樂。

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