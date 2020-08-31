fb ig video ETtoday search mobile

早秋爆款包大盤點！學孫芸芸用絕美焦糖色　曾之喬拿抓皺皮革也很可以

>

記者王蓁蓁／台北報導

雖然台灣天氣還炎熱，但各大品牌的早秋單品都已悄悄上架了，除了對秋冬的刻板印象米白咖色調，今年品牌們也加入了多種亮眼色彩與異材質，為大家的衣櫥注入全新活力。《ET FASHION》幫大家盤點讓女明星、及時尚名人們都搶著入手的早秋爆款IT Bag，趕緊手刀筆記！

Dior Bobby Bag

首度於Dior 2020早秋系列亮相的Bobby Bag，由迪奧先生的愛犬Bobby作為靈感，以頂級Box小牛皮打造，包身背面則延續Dior Saddle Bag、Lady Dior等熱壓浮雕式字樣30 Montaigne，點出品牌發源地的傳奇地址，簡約的半月輪廓，加上品牌經典的金屬「CD」logo穿釦綴飾，時髦優雅又不失率性，包括孫芸芸、最近回歸的韓國女團Blackpink Jisoo、女星裴秀智、李聖經等都搶先演繹。

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲孫芸芸穿度假長洋裝搭配 Dior Bobby 駝色光滑小牛皮中型肩背包， NT$110,000。

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲韓國女團Blackpink Jisoo悠閒牛仔穿搭Dior Bobby 黑色光滑小牛皮小型肩背包，NT.99,000。

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲國民初戀秀智黑色沙裙搭配Dior Bobby 駝色光滑小牛皮小型肩背包展現優雅小女人氣息，NT.99,000。

MIUMIU Coffer Re-edition

頂級小羊皮所鞣製而成的皺褶、可芙包款飾以金屬仿古鎖釦和手工編織辮子提把，今年早秋MIUMIU再次復刻回歸Coffer Re-edition系列，其包款於2006年首次亮相後，便廣受時尚名人與明星們的愛戴，高辨識度的外觀更成為品牌最具代表性的設計，優雅又悠閒的樣式，一回歸就馬上成為眾女星的必備穿搭配件。

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲鄉民老婆吳卓源Julia以運動褲搭配黑色MIUMIU Coffer 手提肩背包，NT$53,000。
 

許路兒小露香肩穿搭紅色MIUMIU Coffer 手提肩背包，NT$53,000。

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲曾之喬以牛仔俏皮穿搭銀色MIUMIU Coffer 手提肩背，NT$53,000。
 

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲時尚KOL Kiwi李涵以銀色MIUMIU Coffer 手提肩背包展現個性穿搭，NT$53,000。
 

▲時尚KOL 莫莉手拿黃色MIUMIU Coffer 手提肩背包搭配水藍色西裝外套穿搭出悠閒度假感，NT$53,000。


BURBERRY

從年初就不斷延燒到現在的「TB包」，以品牌創辦人姓名縮寫的金屬logo作為開扣，俐落的包型輪廓，推出至今已經換過多種材質、顏色，每款都成為時尚潮流圈女孩們的必收IT Bag。其中曾之喬、孫芸芸背的帆布TB包，米色調搭配棕色的滾邊皮革，完美展現春夏的休閒度假感、及秋冬的時髦異國感。

 ▲曾之喬以米色短袖西裝套裝肩背BURBERRY小型雙色調帆布及皮革 TB 包展現度假穿搭，NT$65,000。

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲孫芸芸一身棕色長洋裝搭配BURBERRY小型雙色調帆布及皮革 TB 包，完美演繹秋冬的時髦異國感，NT$65,000。

最特別的是這次早秋TB包新色，一改人們對秋冬的深色印象，選用了寶寶粉藍色，為今年秋冬穿搭注入不一樣的活力。

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲BURBERRY小型雙色調帆布及皮革 TB 包，NT$65,000。

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲BURBERRY小型絎縫三色調羔羊皮 Lola 包，NT$55,000。

早秋雖已然到來，Burberry創意總監Riccardo Tisci 依然以夏季作為靈感，運用各種大膽亮眼的配色，並邀來時尚超模Kendall Jenner，演繹全新「TB Summer Monogram」度假系列。

 ▲時尚超模 Kendall Jenner 手拿BURBERRY小型絎縫三色調羔羊皮 Lola 包，NT$55,000。

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲時尚KOL Kiwi李涵手拿BURBERRY小型絎縫毛巾布 Lola 包搭配 BURBERRY TB Summer Monogram度假系列泳裝，NT$48,900

SAINT LAURENT

以超模Kaia Gerber命名的KAIA，由她於2020夏季時裝秀首次配戴亮相後，馬上成為炙手可熱的爆款包之一，而今年早秋再次延伸其復古又低調時髦的風格，推出全新一代KAIA肩背小包。

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲被稱為行走的時尚雜誌，名媛孫芸芸依然槍先入手KAIA，以米彩軍裝展現率性穿搭。小款 KAIA 牛皮小包，NT$51,300。

 ▲時尚KOL Kiwi 李涵短髮搭配厭世妝容，豹紋澎袖及長手套，完美展現Ｚ世代的怪奇穿搭。小款 KAIA 牛皮小包，NT$51,300。

SOLFERINO以巴黎左岸的 RUE DE SOLFERINO命名，包款由70 年代復古樣貌刻劃，並彰顯了巴黎風情與巴黎式優雅，經典而簡約。做為SAINT LAURENT首位亞洲面孔登上形象廣告，最近大勢回歸的BlackPink成員Rosé 甜美性感的樣貌，完美演繹了聖羅蘭法式性感的形象。
 

▲Blackpink成員Rosé 甜美性感的樣貌，完美演繹了聖羅蘭法式性感的形象，SAINT LAURENT BOX 小牛皮小款售價，NT$79,600起。

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲SAINT LAURENT BOX 小牛皮 小款售價 NT$79,600起

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲（左）SAINT LAURENT BOX 小牛皮 中款NT$90,550起，（右）SOLFERINO軟絨面麂皮NT$79,600起

信封包樣式的CASSANDRA TOP HANDLE手提包款，將經典CASSANDRA 系列的YSL LOGO拆解，融入以稍微旋轉LOGO的方式將包包打開的趣味設計，大受時尚名人歡迎。秋冬新款以優雅的學院包設計，增添了提把、粒面壓紋皮革，張鈞甯穿搭西裝外套，穿梭在巴黎街頭，展現時髦的法式浪漫。


▲張鈞甯穿搭西裝外套，穿梭在巴黎街頭，展現時髦的法式浪漫，SAINT LAURENT CASSANDRA 提把肩背包，NT$ 76,350。

▲▼ 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲張鈞甯穿搭西裝外套，穿梭在巴黎街頭，展現時髦的法式浪漫，SAINT LAURENT CASSANDRA 提把肩背包，NT$ 76,350。
 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

孫芸芸, 張鈞甯, 曾之喬, Kendall Jenner, 吳卓源Julia, 許路兒, Kiwi李涵, 莫莉, Blackpink, IT Bag, Dior, MIU MIU, BURBERRY
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖

41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖

秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學

秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

透過「交友軟體」結識的夫妻離婚率更低？背後原因可能是這3點 8月必買鞋懶人包！Nike枕頭拖、adidas小花鞋與極光藍YEEZY BOOST潮翻 徐若瑄曝男生出軌3徵兆　「整天找不到人、廁所去很久」都有鬼 迪士尼「華麗風公主文具」貴氣逼人！金色原子筆、紙膠帶放桌上就是唯美擺飾 裝清純、灌迷湯！《三十而已》小三林有有「終極5招」擒人夫 日本票選「最受男生喜歡的女生職業」TOP5　醫生才第五、第一名令人遐想 《鬼滅之刃》日輪刀鍔變唯美項鍊！善逸、義勇迷妹快收來當定情物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面