早秋爆款包大盤點！學孫芸芸用絕美焦糖色　曾之喬拿抓皺皮革也很可以

記者王蓁蓁／台北報導

雖然台灣天氣還炎熱，但各大品牌的早秋單品都已悄悄上架了，除了對秋冬的刻板印象米白咖色調，今年品牌們也加入了多種亮眼色彩與異材質，為大家的衣櫥注入全新活力。《ET FASHION》幫大家盤點讓女明星、及時尚名人們都搶著入手的早秋爆款IT Bag，趕緊手刀筆記！

Dior Bobby Bag

首度於Dior 2020早秋系列亮相的Bobby Bag，由迪奧先生的愛犬Bobby作為靈感，以頂級Box小牛皮打造，包身背面則延續Dior Saddle Bag、Lady Dior等熱壓浮雕式字樣30 Montaigne，點出品牌發源地的傳奇地址，簡約的半月輪廓，加上品牌經典的金屬「CD」logo穿釦綴飾，時髦優雅又不失率性，包括孫芸芸、最近回歸的韓國女團Blackpink Jisoo、女星裴秀智、李聖經等都搶先演繹。

▲孫芸芸穿度假長洋裝搭配 Dior Bobby 駝色光滑小牛皮中型肩背包， NT$110,000。

▲韓國女團Blackpink Jisoo悠閒牛仔穿搭Dior Bobby 黑色光滑小牛皮小型肩背包，NT.99,000。

▲國民初戀秀智黑色沙裙搭配Dior Bobby 駝色光滑小牛皮小型肩背包展現優雅小女人氣息，NT.99,000。

MIUMIU Coffer Re-edition

頂級小羊皮所鞣製而成的皺褶、可芙包款飾以金屬仿古鎖釦和手工編織辮子提把，今年早秋MIUMIU再次復刻回歸Coffer Re-edition系列，其包款於2006年首次亮相後，便廣受時尚名人與明星們的愛戴，高辨識度的外觀更成為品牌最具代表性的設計，優雅又悠閒的樣式，一回歸就馬上成為眾女星的必備穿搭配件。

▲鄉民老婆吳卓源Julia以運動褲搭配黑色MIUMIU Coffer 手提肩背包，NT$53,000。



在 Instagram 查看這則貼文 ⭐️許路兒LureHsu⭐️（@lurehsu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 24 日 上午 6:16 張貼

▲許路兒小露香肩穿搭紅色MIUMIU Coffer 手提肩背包，NT$53,000。

▲曾之喬以牛仔俏皮穿搭銀色MIUMIU Coffer 手提肩背，NT$53,000。



▲時尚KOL Kiwi李涵以銀色MIUMIU Coffer 手提肩背包展現個性穿搭，NT$53,000。



在 Instagram 查看這則貼文 莫莉 Molly Chiang（@molly_chiang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 29 日 上午 6:00 張貼

▲時尚KOL 莫莉手拿黃色MIUMIU Coffer 手提肩背包搭配水藍色西裝外套穿搭出悠閒度假感，NT$53,000。



BURBERRY

從年初就不斷延燒到現在的「TB包」，以品牌創辦人姓名縮寫的金屬logo作為開扣，俐落的包型輪廓，推出至今已經換過多種材質、顏色，每款都成為時尚潮流圈女孩們的必收IT Bag。其中曾之喬、孫芸芸背的帆布TB包，米色調搭配棕色的滾邊皮革，完美展現春夏的休閒度假感、及秋冬的時髦異國感。

在 Instagram 查看這則貼文 曾之喬喬喬（@chiaochiaotzeng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 19 日 上午 6:03 張貼

▲曾之喬以米色短袖西裝套裝肩背BURBERRY小型雙色調帆布及皮革 TB 包展現度假穿搭，NT$65,000。

▲孫芸芸一身棕色長洋裝搭配BURBERRY小型雙色調帆布及皮革 TB 包，完美演繹秋冬的時髦異國感，NT$65,000。

最特別的是這次早秋TB包新色，一改人們對秋冬的深色印象，選用了寶寶粉藍色，為今年秋冬穿搭注入不一樣的活力。

▲BURBERRY小型雙色調帆布及皮革 TB 包，NT$65,000。





▲BURBERRY小型絎縫三色調羔羊皮 Lola 包，NT$55,000。

早秋雖已然到來，Burberry創意總監Riccardo Tisci 依然以夏季作為靈感，運用各種大膽亮眼的配色，並邀來時尚超模Kendall Jenner，演繹全新「TB Summer Monogram」度假系列。

在 Instagram 查看這則貼文 Burberry（@burberry）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 2 日 上午 5:29 張貼

▲時尚超模 Kendall Jenner 手拿BURBERRY小型絎縫三色調羔羊皮 Lola 包，NT$55,000。

▲時尚KOL Kiwi李涵手拿BURBERRY小型絎縫毛巾布 Lola 包搭配 BURBERRY TB Summer Monogram度假系列泳裝，NT$48,900

SAINT LAURENT

以超模Kaia Gerber命名的KAIA，由她於2020夏季時裝秀首次配戴亮相後，馬上成為炙手可熱的爆款包之一，而今年早秋再次延伸其復古又低調時髦的風格，推出全新一代KAIA肩背小包。

▲被稱為行走的時尚雜誌，名媛孫芸芸依然槍先入手KAIA，以米彩軍裝展現率性穿搭。小款 KAIA 牛皮小包，NT$51,300。

在 Instagram 查看這則貼文 Kiwi Lee 李函（@kiwileehan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 21 日 上午 6:32 張貼

▲時尚KOL Kiwi 李涵短髮搭配厭世妝容，豹紋澎袖及長手套，完美展現Ｚ世代的怪奇穿搭。小款 KAIA 牛皮小包，NT$51,300。

SOLFERINO以巴黎左岸的 RUE DE SOLFERINO命名，包款由70 年代復古樣貌刻劃，並彰顯了巴黎風情與巴黎式優雅，經典而簡約。做為SAINT LAURENT首位亞洲面孔登上形象廣告，最近大勢回歸的BlackPink成員Rosé 甜美性感的樣貌，完美演繹了聖羅蘭法式性感的形象。



在 Instagram 查看這則貼文 ROSÉ（@roses_are_rosie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 15 日 下午 7:15 張貼

▲Blackpink成員Rosé 甜美性感的樣貌，完美演繹了聖羅蘭法式性感的形象，SAINT LAURENT BOX 小牛皮小款售價，NT$79,600起。

▲SAINT LAURENT BOX 小牛皮 小款售價 NT$79,600起

▲（左）SAINT LAURENT BOX 小牛皮 中款NT$90,550起，（右）SOLFERINO軟絨面麂皮NT$79,600起

信封包樣式的CASSANDRA TOP HANDLE手提包款，將經典CASSANDRA 系列的YSL LOGO拆解，融入以稍微旋轉LOGO的方式將包包打開的趣味設計，大受時尚名人歡迎。秋冬新款以優雅的學院包設計，增添了提把、粒面壓紋皮革，張鈞甯穿搭西裝外套，穿梭在巴黎街頭，展現時髦的法式浪漫。

在 Instagram 查看這則貼文 Ning Chang_Official（@ningchang_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 8 日 下午 8:31 張貼



▲張鈞甯穿搭西裝外套，穿梭在巴黎街頭，展現時髦的法式浪漫，SAINT LAURENT CASSANDRA 提把肩背包，NT$ 76,350。





▲張鈞甯穿搭西裝外套，穿梭在巴黎街頭，展現時髦的法式浪漫，SAINT LAURENT CASSANDRA 提把肩背包，NT$ 76,350。

