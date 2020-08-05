看懂「補水之王」有多威！專家：Ceramide分子釘是保濕抗老關鍵

▲專家認為選擇含有神經醯胺的保養品，是保濕抗老保養必須考慮的選擇。（圖／東森自然美提供，下同）

文／弘光科技大學化妝品系美容藥物學教授張聰民

人體肌膚的含水量會隨著年齡的增加逐漸降低，加上整個地球極端氣候與二氧化碳溫室效應造成地表溫度逐漸升高的趨勢，如果沒有正確使用含有保濕成分的化妝品，只會讓皮膚容易流失更多水分，造成皮膚乾燥與提早出現老化的細小紋路。另一方面，每當秋冬季節交替的時候，氣候變得格外乾燥不穩定，消費者才會想到是不是該換一種強效保濕的保養品？保濕保養品如何有效創造水嫩潤澤肌膚呢？這是一個不容忽視的重要課題。很多時候，大家往往忽略掉一個關鍵問題：擁有健康的角質層，才是最重要的保濕屏障。

人體肌膚的保護作用主要由表皮的角質層提供，而神經醯胺(ceramide)則是角質層細胞間脂質的主要成分。神經醯胺又稱為「分子釘｣或「賽洛美｣，在角質層細胞間脂質佔比例大約40-55%，與膽固醇(25%)跟脂肪酸(10-20%)共同組成重要的皮膚屏障。神經醯胺是由神經鞘胺醇(sphingosine)及脂肪酸(fatty acid)所形成。神經醯胺同時具有親水性跟親油性的化學特性，比一般保濕因子的保水能力高。神經醯胺可以像保護膜一樣鎖住角質層內的水、不讓水分輕易流失、抵抗外界傷害。隨著年齡的增長以及紫外線傷害會使得肌膚的神經醯胺逐漸減少，肌膚屏壁功能變得脆弱，造成肌膚的水分的流失，皮膚的角質細胞黏著力也跟著下降，使皮膚變得乾燥、粗糙、敏感。

當神經醯胺含量充足並且在細胞間有規律的排列，角質層才具備完整強韌的結構，當皮膚出現乾燥、脫屑、開裂現象，其屏障功能明顯降低時，神經醯胺可快速恢復保濕和屏障功能，保護肌膚免受外界刺激。此外，神經醯胺也是一種抗老成份，比維生素A醇(retinol)、菸鹼醯胺(niacinamide)和胜肽(peptide)更適合用來維持健康皮膚的完美結構。

神經醯胺產品有天然與合成兩種。美國、日本、法國等大的化妝品公司都大量應用神經醯胺製作化妝品。天然神經醯胺是從牛腦中提取，但是，由於狂牛症潛在危害性，使得動物來源的神經醯胺逐步萎縮。合成神經醯胺由於是化學製品，今後的發展也是有局限性。因此，近年來從天然植物中提取神經醯胺成為主要的原料趨勢。

神經醯胺的主要功效有四：(一)保濕與鎖水：減少肌膚乾燥、皺紋、色斑的產生，協助角質層的保濕。(二)修復屏障：神經醯胺使角質層結構完整就能抵擋外界的刺激，提供肌膚保護，使皮膚柔軟富有光澤，維持肌膚年輕態。提升對外界物理、生物等所有傷害的防禦能力。(三)抗過敏：神經醯胺能修護角質層結構，提升整個皮膚的耐受力，防護外界有害物侵入，避免敏感發生。(四)抗衰老：神經醯胺能黏合角質細胞，能夠增強肌膚結構，延緩衰老。近年來有許多研究發現神經醯胺的變化跟許多皮膚疾病息息相關，像是濕疹、層狀魚鱗癬病、異位性皮膚炎等。所以神經醯胺也常被應用在皮膚疾病的治療。

消費者選擇含有神經醯胺的產品時，成份標示上一般都有ceramide (或是ceramide AP、EOP、NG、NP或NS)的字樣。部分產品則是添加神經醯胺的前驅物如植物鞘胺醇(phytosphingosine)及神經鞘脂類(sphingolipids)等，神經醯胺前驅物可促進肌膚生成神經醯胺，與神經醯胺具有類似功效。

肌膚老化的痕跡，常常無聲無息的出現在肌膚表面，為了肌膚的健康與預防老化，選擇含有神經醯胺的保養品，是妳必須考慮的選擇；當然若能搭配其它保濕成份，更能彰顯預防老化的效果。例如瑞昇醫美的「γ-PGA複合高效保濕精華液｣，配方中的神經醯胺與γ-PGA(聚麩胺酸)堪稱神來一筆，讓精華液的保濕功效，發揮得淋漓盡致，保濕抗老得效果也讓消費者津津樂道。

▲弘光科技大學化妝品系美容藥物學教授張聰民。

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