凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

▲凱特親自搬運英國品牌捐贈的兒童物資，幫助弱勢家庭。（圖／路透社）



記者陳雅韻／綜合報導

英國凱特王子妃向來關心兒童與教育議題，昨她帶著19個英國品牌捐贈的上萬件全新衣服與物資，捐贈給全英40家嬰幼童銀行，親自搬運展現親民的一面。而她身上要價約71,000元的Suzannah白洋裝好像似曾相似，答案揭曉，又是舊衣重穿，關鍵在於皮帶款式不同，成功穿出新意。

▲凱特再次穿約71,000元的Suzannah白洋裝公開亮相。（圖／路透社）



凱特去年欣賞溫布頓網球賽，已穿過英國設計師品牌Suzannah白洋裝，當時她繫上蝴蝶結造型黑色皮帶、別上蝴蝶結胸針，展現優雅淑女風範；此次出席慈善捐贈活動，她改搭白色腰帶，整體造型充滿夏日氣息。

▲去年凱特看溫布頓網球賽時穿同件白洋裝，但蝴蝶結腰帶與別針讓造型截然不同。（圖／CFP）



深知一言一行都深受矚目，凱特示範新冠肺炎防疫時期的禮儀，與工作人員或小朋友互動無法維持社交距離時，她一定戴上口罩，她所戴的花卉口罩出自她常光顧的英國童裝Amaia，女兒夏綠蒂公主的洋裝、大衣多數來自此牌。

▲無法保持社交距離時，凱特戴上童裝品牌Amaia製作的花卉口罩與小朋友互動。（圖／路透社）

