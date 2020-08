「七夕情人節」限定唇膏！M.A.C磚紅、YSL嗲嗲杏桃　這5支快貼給男友

2020七夕情人節將至,很多品牌紛紛推出情人節限定唇彩,除了新色、也換上情人節限定外殼,每一款都美到讓人想收藏!一起看看2020七夕情人節限定唇膏推薦,不僅顯白不挑人,更有絕美的熱賣杏奶色、奶茶色,整篇筆記直接貼給男友、盲選都妥妥的很可以!

2020七夕情人節唇膏推薦1:M.A.C 絲柔粉霧唇膏 情人節限定版,NT$850

2020年8月1日上市

七夕情人節將至,身為地表最強唇膏霸主的M.A.C怎能錯過!將在8月推出限量「情人節限定版」的粉霧唇膏,將高冷酷黑的流線子彈換上一身高質感的啞光磨砂彩殼,光是拿在手上就是絕美配件、讓人心動不已!

更超過的是這次精選兩款主打色系:#Devoted To Chili 辣椒暖磚、以及#Mull It Over 焦糖蜜桃,不僅是品牌銷售TOP、更是不挑膚色的絕美色選。

上唇絲滑綿密、霧而不乾的絕佳顯色度讓人一秒上癮,疊擦更是絕美的奶茶漸層唇,只能說M.A.C這次情人節限定唇膏真的是隨便買、隨便選都美!

2020七夕情人節唇膏推薦2:YSL 奢華緞面絲絨唇膏 #31 嗲嗲杏桃,NT$1,360

2020年8月1日上市

YSL的小金條唇膏絲滑的霧感質地上唇服貼飽和,每次推出新色都會造成話題,這次在2020七夕情人節也推出全新色選,從仙氣爆棚的杏桃奶茶色、到魅惑誘人的紅棕色都有,讓女孩挑到最愛的偷心唇色。

其中編輯最推薦這款#31 嗲嗲杏桃,帶微微米色調的杏桃奶茶色上唇非常顯嫩又溫柔,沒有病氣感、更是不挑膚色,看起來溫柔又有女人味!

2020七夕情人節唇膏推薦3:蘭蔻 絕對完美唇膏 2020七夕限定版,NT$1,200

蘭蔻在今年七夕情人節也推出史上最美七夕限定版唇膏,管身以法國工匠縫製的真皮外殼為設計,上面更是燙印著金色的法式草寫色號,照片光看就美翻、讓人想收藏,限量產品目前只會在台灣、香港、中國上市。

這次推出三款限定色號,#196 French Lover是顯白的胡蘿蔔色,是蘭蔻唇膏斷貨王之一,#274 French Romance則是超溫柔的暖橘調奶茶色,黃皮擦起來也顯白又襯膚,#525 French Kiss則是鮮嫩的櫻桃色,紅潤明亮卻日常好駕馭,是一款不挑人的紅唇色。

2020七夕情人節唇膏推薦4:BOBBI BROWN 迷戀輕吻唇膏 蔓越莓限量版 #Cranberry,NT$1,060

2020年7月限量上市

迷戀輕吻唇膏自上市以來,台灣平均每1小時就售出2支#Cranberry,是一款日常百搭、必備的溫柔美色,連彩妝大神PONY都親自推薦過!今年7月,BOBBI BROWN以#Cranberry唇膏為靈感、推出一系列#Cranberry限量家族,雖然不是情人節限定、但每一款外殼包裝都有超可愛的愛心塗鴉彩繪,絕對讓你再次怦然心動!

迷戀輕吻唇膏#Cranberry就是非常顯白的蔓越莓色調,絕美襯膚、有掃肌膚黃感的效果,這款#Cranberry厚塗有氣勢、薄擦又溫柔,就是今夏必收的顏色!

2020七夕情人節唇膏推薦5:嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏,NT$1,160(彩殼另購)

刻字服務:2020年8月1日至8月31日

迎接2020七夕情人節,嬌蘭特別在8月於全台專櫃及官方線上旗艦店,推出多項限定服務與優惠,包含:紅寶之吻彩殼──法式傳情獨家情話雋刻服務、買2組紅寶之吻唇膏贈炫彩亮唇化妝包、另外花草水語淡香水瓶身也有客製刻字服務,除了為七夕情人節選購專屬暖心禮物、更可刻印彼此戀愛誓言,許下浪漫的愛情宣言!

2020年8月1日至8月31日,嬌蘭推出全新刻字服務,將想要的字句雋刻在紅寶之吻彩殼的鏡面上,翻開鏡面就會看到浪漫的字句!凡於嬌蘭台灣官方線上旗艦店購買任一款紅寶之吻高訂唇膏彩殼,即可享有精選情話雋刻服務(含空格,限15個英文字元,無特殊符號),另外嬌蘭也特選6款專屬情話可直接選擇,直接將愛意傳遞至戀人手中!

2020七夕專屬情話刻字6選1:

I heart you;I love you;Marry me;My Bae;Happy Bday;xoxo

文/美人圈 圖/翻攝自BEAUTY美人圈、嬌蘭、蘭蔻

※本文由《Beauty美人圈》授權報導,未經同意禁止轉載。