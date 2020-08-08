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「七夕情人節」限定唇膏！M.A.C磚紅、YSL嗲嗲杏桃　這5支快貼給男友

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2020七夕情人節將至，很多品牌紛紛推出情人節限定唇彩，除了新色、也換上情人節限定外殼，每一款都美到讓人想收藏！一起看看2020七夕情人節限定唇膏推薦，不僅顯白不挑人，更有絕美的熱賣杏奶色、奶茶色，整篇筆記直接貼給男友、盲選都妥妥的很可以！

2020七夕情人節唇膏推薦1：M.A.C 絲柔粉霧唇膏 情人節限定版，NT$850
2020年8月1日上市

七夕情人節將至，身為地表最強唇膏霸主的M.A.C怎能錯過！將在8月推出限量「情人節限定版」的粉霧唇膏，將高冷酷黑的流線子彈換上一身高質感的啞光磨砂彩殼，光是拿在手上就是絕美配件、讓人心動不已！

▲七夕唇膏推薦。（圖／美人圈）

更超過的是這次精選兩款主打色系：#Devoted To Chili 辣椒暖磚、以及#Mull It Over 焦糖蜜桃，不僅是品牌銷售TOP、更是不挑膚色的絕美色選。

▲七夕唇膏推薦。（圖／美人圈）

▲七夕唇膏推薦。（圖／美人圈）

上唇絲滑綿密、霧而不乾的絕佳顯色度讓人一秒上癮，疊擦更是絕美的奶茶漸層唇，只能說M.A.C這次情人節限定唇膏真的是隨便買、隨便選都美！

▲七夕唇膏推薦。（圖／美人圈）

2020七夕情人節唇膏推薦2：YSL 奢華緞面絲絨唇膏 #31 嗲嗲杏桃，NT$1,360
2020年8月1日上市

YSL的小金條唇膏絲滑的霧感質地上唇服貼飽和，每次推出新色都會造成話題，這次在2020七夕情人節也推出全新色選，從仙氣爆棚的杏桃奶茶色、到魅惑誘人的紅棕色都有，讓女孩挑到最愛的偷心唇色。

▲七夕唇膏推薦。（圖／美人圈）

其中編輯最推薦這款#31 嗲嗲杏桃，帶微微米色調的杏桃奶茶色上唇非常顯嫩又溫柔，沒有病氣感、更是不挑膚色，看起來溫柔又有女人味！

▲七夕唇膏推薦。（圖／美人圈）

2020七夕情人節唇膏推薦3：蘭蔻 絕對完美唇膏 2020七夕限定版，NT$1,200

蘭蔻在今年七夕情人節也推出史上最美七夕限定版唇膏，管身以法國工匠縫製的真皮外殼為設計，上面更是燙印著金色的法式草寫色號，照片光看就美翻、讓人想收藏，限量產品目前只會在台灣、香港、中國上市。

▲七夕唇膏推薦。（圖／美人圈）

這次推出三款限定色號，#196 French Lover是顯白的胡蘿蔔色，是蘭蔻唇膏斷貨王之一，#274 French Romance則是超溫柔的暖橘調奶茶色，黃皮擦起來也顯白又襯膚，#525 French Kiss則是鮮嫩的櫻桃色，紅潤明亮卻日常好駕馭，是一款不挑人的紅唇色。

▲七夕唇膏推薦。（圖／美人圈）

2020七夕情人節唇膏推薦4：BOBBI BROWN 迷戀輕吻唇膏 蔓越莓限量版 #Cranberry，NT$1,060
2020年7月限量上市

迷戀輕吻唇膏自上市以來，台灣平均每1小時就售出2支#Cranberry，是一款日常百搭、必備的溫柔美色，連彩妝大神PONY都親自推薦過！今年7月，BOBBI BROWN以#Cranberry唇膏為靈感、推出一系列＃Cranberry限量家族，雖然不是情人節限定、但每一款外殼包裝都有超可愛的愛心塗鴉彩繪，絕對讓你再次怦然心動！

▲七夕唇膏推薦。（圖／美人圈）

迷戀輕吻唇膏#Cranberry就是非常顯白的蔓越莓色調，絕美襯膚、有掃肌膚黃感的效果，這款#Cranberry厚塗有氣勢、薄擦又溫柔，就是今夏必收的顏色！

▲七夕唇膏推薦。（圖／美人圈）

2020七夕情人節唇膏推薦5：嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏，NT$1,160（彩殼另購）
刻字服務：2020年8月1日至8月31日

迎接2020七夕情人節，嬌蘭特別在8月於全台專櫃及官方線上旗艦店，推出多項限定服務與優惠，包含：紅寶之吻彩殼──法式傳情獨家情話雋刻服務、買2組紅寶之吻唇膏贈炫彩亮唇化妝包、另外花草水語淡香水瓶身也有客製刻字服務，除了為七夕情人節選購專屬暖心禮物、更可刻印彼此戀愛誓言，許下浪漫的愛情宣言！

▲七夕唇膏推薦。（圖／美人圈）

2020年8月1日至8月31日，嬌蘭推出全新刻字服務，將想要的字句雋刻在紅寶之吻彩殼的鏡面上，翻開鏡面就會看到浪漫的字句！凡於嬌蘭台灣官方線上旗艦店購買任一款紅寶之吻高訂唇膏彩殼，即可享有精選情話雋刻服務（含空格，限15個英文字元，無特殊符號），另外嬌蘭也特選6款專屬情話可直接選擇，直接將愛意傳遞至戀人手中！

2020七夕專屬情話刻字6選1：
I heart you；I love you；Marry me；My Bae；Happy Bday；xoxo

▲七夕唇膏推薦。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自BEAUTY美人圈、嬌蘭、蘭蔻

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

七夕, 情人節, 唇膏, 口紅
fashion.net

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