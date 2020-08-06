90分鐘變美立即有感！內行人都會做的「高CP值臉部SPA課程」

▲美麗大使Serena推坑東森自然美NB-1臉部SPA課程。

圖、文／Serena Chiu

這是一個壞皇后變白雪公主的故事，今天要來分享內行人都會做的「高CP值臉部SPA課程」，皮膚乾燥缺水的壞皇后偷偷變美的小心機，推坑大家東森自然美NB-1臉部SPA課程，做完立刻！真的是立刻！變成閃亮亮的白雪公主！

這真的是我做過最舒服的臉部SPA，去除粉刺也不會痛，臉部按摩的手技，直接讓臉小一號啊！難道這是額外的好處？！

我平常很少在保養皮膚，通常是化妝水、乳液抹一抹就好，有時候還懶得保養什麼都沒擦就睡了，但隨著年紀漸長，肌膚老化的程度越來越明顯，尤其脖子上的年輪太煩人了，所以除了平時的保養及多喝水以外，定期進廠保養也很重要！

一走進東森自然美館前旗艦店，真的有驚豔到我，原以為會是很復古的環境，走進大門看見的是地中海式風格的裝潢，房間配有淋浴間，雙人房還有浴缸，非常舒服的環境。

接著親切的美容師幫我做了專業的肌膚檢測，依照我的肌膚狀況，挑選適合的課程，而每項護膚課程都結合東森自然美專業保養產品與獨家按摩手法。

這次我選用的是東森自然美NB-1細緻毛孔課程，能深層淨化毛孔，恢復健康肌光采，看看做完臉的我，素顏依然閃閃動人，好的產品真的不用多說，試過就知道，不止讓膚質更顯健康，保養成效還能顯著持久！

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