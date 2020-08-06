李聖經染「蜜糖茶色」嫩爆！夏日韓妞最愛咖啡拿鐵、抹茶5款深髮

換個髮色換心情，想最快速換上新髮型，染髮絕對是首選！不同的髮色總能帶給自己不一樣的氣質，像是李聖經的蜜糖茶髮色，就讓她像是小動物般軟萌可愛，圈粉能力大提升！

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此外，以下6款夏日茶系髮色也有很高的討論度，想換髮色不知道從何挑選起，不如參考看看這篇炸網討論度的髮色圖鑑吧！

2020染髮推薦1：蜜糖奶茶髮色

李聖經這款蜜糖茶髮色，韓網討論度炸開，日妞也瘋愛！從東方人的咖啡調原生髮色作延伸，再調和上清爽的楓糖顏色，整個人不僅充滿活力感，也很顯皮膚白皙。

而陽光下的髮色更是閃閃動人！髮絲的透明輕盈感，讓整個人年輕了起來～如果想有更強的減齡顯嫩效果，搭配上瀏海造型不會錯！和別人說自己是高中生、大學新鮮人也非常合理（笑）

妝容上，蜜糖茶髮色和近期爆火的茶藝妝是十足合拍！清透的裸感底妝上，點綴粉嫩色系的口紅和腮紅，可以營造出滿滿初戀感，情人節靠這個組合脫單沒問題。

2020染髮推薦2：鮮奶茶髮色

鮮奶茶髮色擁有最多的白奶色調，但不同於PONY染的外國人金髮，鮮奶茶髮色中會透著幾分暖咖啡調，因此對我們的膚色、五官來說會相對好駕馭許多。

在 Instagram 查看這則貼文 原宿 美容師 デザインカラー スペシャリスト 落合健二（@kenjikunn1）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 5 日 上午 6:17 張貼

髮色仙氣爆棚，髮型上自然是首選浪漫感十足的水波紋捲髮啦！淺髮色＋飽滿捲度，可以讓髮型充滿空氣感，細軟髮女孩也能駕馭之外，更散發著精靈在人間一般的夢幻氛圍！

不過髮型師有幾點叮嚀，鮮奶茶髮色因為色調極淺，建議要找專業髮型師漂染色，做出髮絲光澤感，才不會讓髮色變俗氣金、髮質變稻草唷！另外，素顏配鮮奶茶髮色會稍顯突兀，建議完妝上陣，能讓整個人有更好的氣色。

在 Instagram 查看這則貼文 関口圭介 SHIMA ミルクティーグレージュ ヘアカラー（@sekiguchi_keisuke）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 16 日 下午 11:45 張貼

2020染髮推薦3：咖啡拿鐵髮色

這款髮色是在奶茶基底色上，帶著一點點玫瑰色、暖咖啡調，散發著聰穎沉穩的氣息但不老氣死板，特別適合社會新鮮人，想展現專業態度的上班族。

除了一般的全頭染色，這個春夏挑染的變化髮色設計也炸開流行！為此，髮型師也推薦可以把玫瑰紅調漸層染在髮尾，讓髮色很自然做出暈染漸變，造型會充滿細節，背殺吸睛力十足！

2020染髮推薦4：抹茶拿鐵髮色

抹茶拿鐵髮色是越看越耐看！柔霧感的髮絲之中，交織著橄欖顏色在其中，混血異域感十足外，更散發著神秘、猜不透的氣息。

搭配上渾圓大眼和柔軟的棉花捲髮，是徹底勾起雄性生物的狩獵慾望，讓人好想多認識、深入了解這個女生！

此外，想當個行走發電機、街拍時髦精，染上2020最流行的手刷線條感就對了！抹茶拿鐵的基礎顏色之上，搶眼的挑染上湖水綠、銀藍色，放下頭髮自帶神秘感，綁起馬尾是搶眼帥氣到不行～

2020染髮推薦5：冷萃奶茶髮色

冷萃茶髮色去年夏天BLACKPINK Lisa帶起一陣搶染同款的熱度！這個暑假流行回歸，也是許多韓妞們的指名髮色。髮絲中帶著薄紗柔霧感，透著一點點灰調，看起來時髦有個性，但又不會給人太強烈的距離感。

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 3 日 下午 10:34 張貼

如果不想太過張揚，想更日常氣質一些，也可以把茶調感加重，提高髮色烘焙的感覺，就會是賺盡長輩好眼緣，男友捧在心裡呵護的那種氣質女孩，內斂又知性。

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文／美人圈

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