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一組3.8萬元！LV「金銀吸管」賣到缺貨　Monogram花紋超奢華

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編輯／Ann

永續發展與時尚越走越近，先前Tiffany & Co.推出過絕美的純銀環保吸管，現在LOUIS VUITTON（路易威登，以下簡稱LV）也跟上熱潮，打造了印滿Monogram花紋的金銀吸管組合「STRAWS AND CASE」，內含6隻不鏽鋼吸管以及刷具，且要價 $1300 美元（約台幣3,8130元），目前已熱賣缺貨。

▲LV吸管 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲LV吸管 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲LV近日推出金銀吸管組合「STRAWS AND CASE」，內含金色、銀色各三隻 。（圖／翻攝自品牌官網）

LV近日推出金銀吸管組合「STRAWS AND CASE」，內含金色、銀色各三隻，總共6隻，加上清潔刷具為一套組合，並且用極具質感的深藍色保護布包裹，皮革插槽將吸管固定不易滑出，蓋上後就像是小巧的精品手拿包，方便攜帶之餘造型十分時尚。

▲LV吸管 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲LV吸管 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲吸管佈滿了品牌經典Monogram花紋，售價約 $1300 美元 。（圖／翻攝自品牌官網）

不光如此，吸管整體都佈滿了品牌經典Monogram花紋，順著吸管彎曲處持續延伸，搭配金銀底色增添奢華氣息，就連清潔刷具上頭也打造了鏤空設計的Monogram梅花圖案，各種細節都不容忽視。據了解，該吸管組合在官網售價約 $1300 美元（約台幣3,8130元），不過目前都已經完售，台灣暫未開賣。

▲▼Tiffany&Co. 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Tiffany & Co.推出過絕美的純銀環保吸管，玫瑰金款式約台幣一萬元。（圖／翻攝自品牌官網）

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, LV, 精品, 奢侈品, 環保, 吸管, 路易威登, Tiffany & Co.
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