這麼派的崔弟有看過？《樂一通》快閃店療癒玩偶必收，藝術家聯名款超帥！

▲《樂一通Looney Tunes》快閃店超多可愛生活單品，限時一個月趕快來逛！（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

以專門匯集官方授權品為主的FANFANS粉粉團隊，為慶祝華納兄弟經典卡通《樂一通Looney Tunes》邁入80週年，特別打造了限期一個月的《樂一通Looney Tunes》主題快閃店，經典角色們兔巴哥、崔弟、達菲鴨、傻大貓⋯⋯大家肯定都非常熟悉，一同躍上了多款實用可愛的生活單品，這次還特別與藝術家聯名推出超帥氣的潮流風小物，快閃店內除有超過20種獨家週邊，也設立拍貼機、扭蛋和打卡點，來這逛一圈荷包絕對守不住。

▲《樂一通Looney Tunes》主題快閃店期間限定即日起至9月2日，位於台北中山區新光三越南西店。（圖／品牌提供）



《樂一通Looney Tunes》80週年主題快閃店以樂一通全明星為主角，推出包括休閒包款、馬克杯、卡夾、杯墊、鑰匙圈、紙膠帶、文具⋯⋯等眾多商品，當然也少不了卡通圖案服裝系列，以及最廢、卻也最讓人心甘情願掏錢的絨毛抱枕與療癒系玩偶！

▲現場有眾多收納袋款式可選擇。（圖／記者王則絲攝）



在《樂一通》最受歡迎的角色非可愛的崔弟莫屬，粉絲們最愛收藏的玩偶系列，在這次快閃店中也能找到，並共提供了三種大小選擇，軟綿綿的模樣萌翻了！另外還有崔弟與兔巴哥的絨毛抱枕，同樣都超療癒。

▲崔弟玩偶24吋NT＄699、15吋NT＄399、8吋NT＄199，18吋方形絨毛抱枕NT＄599。（圖／記者王則絲攝）



▲手機殼NT＄590。（圖／記者王則絲攝）



除了經典造型的卡通明星們，為配合此次快閃店開幕，還特別引進了香港知名玩具設計公司SOAP STUDIO原創的設計師商品，其中與藝術家Pat Lee的聯名系列，把樂一通的角色們變成了「機械人」，不僅讓崔弟、兔巴哥⋯⋯肌肉器官外露，更加入了些許機械零件元素，比起卡通中的經典模樣好像多了一絲壞壞的氣息，變得潮味十足，並將此概念造型運用在胸針、包袋、公仔、滑板⋯⋯上，其他藝術家聯名系列還包括了充電線保護套盲盒公仔。

▲香港設計師聯名托特包，NT＄580。（圖／記者王則絲攝）



▲金屬胸針，藝術家Pat Lee聯名款，NT＄320。（圖／記者王則絲攝）

▲崔弟的頭上還蹦出了死對頭大嘴怪！藝術家Pat Lee聯名系列崔弟搪膠人偶，NT＄4,200。（圖／記者王則絲攝）

▲藝術家聯名系列滑板NT＄4,000。（圖／記者王則絲攝）

快閃店內、外都為了此次《樂一通》主題精心打造，現場除了有設置可愛打卡點，讓大家拍拍照之外，還有拍貼機、扭蛋機台可以玩，豐富體驗加上琳瑯滿目的可愛周邊，機會難得一定要逛好逛滿！