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《哆啦A夢》聯名日本小香奈兒！招牌鈴鐺變裝飾　化妝包直接就是「百寶袋」

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編輯／Emily　圖／翻攝自online.samantha.co.jp、gucci.com

日本卡通《哆啦A夢》迎接50周年，各種聯名周邊出不停，這次合作的對象是日本少女包包品牌Samantha Thavasa，推出包包、收納袋、吊飾等品項，以哆啦A夢配色為靈感，再加上代表性的鈴鐺、百寶袋做裝飾，可愛造型讓粉絲們超心動，每款都想收。

▲哆啦A夢聯名包包。（圖／翻攝自online.samantha.co.jp）

《哆啦A夢》與包包品牌Samantha Thavasa旗下的Samantha Vega和Samantha Thavasa Petit Choice合作推出兩個系列，都以哆啦A夢主題設計，配色、風格略有不同，但每一款都萌度破表。

▲哆啦A夢聯名包包。（圖／翻攝自online.samantha.co.jp）

▲哆啦A夢聯名包包。（圖／翻攝自online.samantha.co.jp）

Samantha Vega系列包款使用哆啦A夢標準的藍、白配色，鮮豔又可愛，手提包、化妝包都以他身上的「百寶袋」為靈感設計，手提包上的口袋有哆啦A夢、哆啦美（小叮鈴）探出頭來。

▲哆啦A夢聯名包包。（圖／翻攝自online.samantha.co.jp）

▲手提包售價17,380日圓（約台幣4,826元）。

化妝包更是神還原「百寶袋」！直接以藍色為底，配上白色口袋，跟卡通裡完全一樣，拿來裝化妝品、雜物感覺容量爆大，永遠不會滿。

▲哆啦A夢聯名包包。（圖／翻攝自online.samantha.co.jp）

▲化妝包售價8,580日圓（約台幣2,382元）。

另一款方形側背包小巧可愛，有藍、黃兩色，上面都有哆啦A夢身上的鈴鐺做裝飾。

▲哆啦A夢聯名包包。（圖／翻攝自online.samantha.co.jp）

▲鈴鐺小方包售價14,080日圓（約台幣3,910元）。

Samantha Thavasa Petit Choice系列比較少女，側背包的配色變成柔和的淺藍和淡黃，包上扣飾做成超Q的金色鈴鐺造型，雖然是卡通主題，揹上去一樣可以化身氣質小姐姐。

▲哆啦A夢聯名包包。（圖／翻攝自online.samantha.co.jp）

▲鈴鐺側背包售價16,500日圓（約台幣4,582元）。

除了包包，還有同色系的長夾、短夾、票卡夾，讓你整套都用《哆啦A夢》。另一款印花圖案的手提袋、收納袋和手機殼也都非常可愛。

▲哆啦A夢聯名包包。（圖／翻攝自online.samantha.co.jp）

▲長夾22,000日圓（約台幣6,109元）、短夾18,700日圓（約台幣5,193元）、票卡夾14,300日圓（約台幣3,971元）。

▲哆啦A夢聯名包包。（圖／翻攝自online.samantha.co.jp）

▲印花手提袋售價15,400日圓（約台幣4,276元）、收納袋售價9,350日圓（約台幣2,596元）。

▲哆啦A夢聯名包包。（圖／翻攝自online.samantha.co.jp）

▲手機殼售價7,700日圓（約台幣2,138元）。

另一個必收的是吊飾系列，掛在包包上可愛度加倍，有哆啦A夢、哆啦美角色造型，還有卡通裡讓人印象深刻的物品，像哆啦A夢最愛的銅鑼燒、任意門、記憶吐司、竹蜻蜓這些經典道具。

▲哆啦A夢聯名包包。（圖／翻攝自online.samantha.co.jp）

▲長吊飾售價4,950日圓（約台幣1,374元）、小吊飾售價3,850日圓（約台幣1,069元）。

▲哆啦A夢聯名包包。（圖／翻攝自online.samantha.co.jp）

▲長吊飾售價5,280日圓（約台幣1,466元）、小吊飾售價4,180日圓（約台幣1,160元）。

近期《哆啦A夢》的聯名款超多，GUCCI先前發布的Resort 2021系列裡，就有一款哆啦A夢手提袋驚喜登場！以中型購物袋款式為底，提把、側邊都是質感的暗紅色皮革，包包表面是GUCCI的經典印花，上面加了超多隻不同表情、姿勢的哆啦A夢，可愛時髦的設計讓粉絲們融化。這系列預計明年會上市，目前還沒有確切販售資訊。

▲哆啦A夢聯名包包。（圖／翻攝自online.samantha.co.jp）

▲哆啦A夢聯名包包。（圖／翻攝自online.samantha.co.jp）

►《哆啦A夢》Nike聯名鞋曝光！暗藏「百寶袋」　神還原配色變超潮

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關鍵字：

哆啦A夢, 包包, 收納袋, 聯名, SamanthaThavasa
fashion.net

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