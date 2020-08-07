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告別口袋空空！「5個方法」控制花費，讓你存出一桶金

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▲▼「5個方法」控制花費，讓你無痛存款 。（圖／翻攝自IG/aoi186）

▲減少不必要的支出，金錢是積少成多。（圖／翻攝自IG/aoi186）

編輯 / Lily

明明沒花什麼大錢，但一到月底就口袋空空，更存不到錢？控制日常開支才能有效儲蓄，遵循以下5個方法，讓你無痛存款。

▲▼「5個方法」控制花費，讓你無痛存款 。（圖／Unsplash）

▲（圖／Unsplash，以下同）

戒掉手搖飲和咖啡

炎熱夏季總愛來一杯飲料解饞，手搖飲和咖啡看似都是小錢，但一天喝個兩杯，又或是偶爾來杯星巴克，一個月就可累績上千元。為了健康，同時實行控制開支計畫，建議以水代替飲料，或是買茶包自己回家沖泡，一個月下來可以省不少錢。

▲▼「5個方法」控制花費，讓你無痛存款 。（圖／Unsplash）

有上限的購物

不能出國，許多人把重心放在購物，舉凡平常的韓貨連線，甚至是品牌特賣，總是手滑買太多，建議每個月給自己訂定購物金額，不要衝動購物，也不用夏季就先預買秋裝，善用基本款搭流行款混搭，省下的金額會讓你大吃一驚。

▲▼「5個方法」控制花費，讓你無痛存款 。（圖／Unsplash）

鞋、包建議入手質感款

許多人喜歡買小東西，但卻不知道數十個小東西累積的金額十分可觀，倒不如用這筆錢買一個保值的精品包，經典不退流行，也可以省下不必要的儲物空間。

▲▼「5個方法」控制花費，讓你無痛存款 。（圖／Unsplash）

多搭大眾運輸工具

出門總拖拖拉拉，趕時間的下場就是得依賴計程車或Uber，要知道交通費的累積也很可觀，建議早一點出門，多搭乘大眾運輸工具，能省下不少費用。有時候能走路到達的短程，就當作是運動吧！多走路能增加運動量，對瘦身也很有助益。

▲▼「5個方法」控制花費，讓你無痛存款 。（圖／Unsplash）

改變聚會模式

三五好友一起吃吃喝喝很療癒，但是太頻繁的聚餐也是錢包的大洞，這時不妨試試和朋友約在家中見面，可以在家裡聚餐，自己準備食材，增添生活樂趣，又或是可以叫美食外送到家中，怎麼算都比在餐廳消費划算。

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關鍵字：

存款, 儲蓄, 花錢, 習慣, 消費
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