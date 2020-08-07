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帝舵表全新TUDOR Royal腕錶動靜皆宜　卓越品質、相宜價格，打動時尚男女

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▲▼ TUDOR 。（圖／公關照）

▲帝舵表全球代言人周杰倫佩戴TUDOR ROYAL 41mm鋼錶帶藍色面盤款。（圖／帝舵表提供，以下同）

時尚中心／台北報導

TUDOR（帝舵表）全球代言人周杰倫近日分別以正裝與皮衣造型，搭配最新TUDOR Royal（帝舵皇家）系列腕錶入鏡，是一款無論何種風格服裝都能完美搭襯的設計，兼具運動氣息與時尚風範，品牌引以為傲其出眾品質，因此冠以「Royal」名稱，更令人心動的是價格相宜，完全呼應創辦人漢斯威爾斯多夫 （Hans Wilsdorf）天生敢為的製錶精神。

▲▼ TUDOR 。（圖／公關照）

▲具日期與星期顯示的TUDOR ROYAL 41mm鋼錶帶藍色面盤款。

▲▼ TUDOR 。（圖／公關照）
▲周杰倫穿皮衣搭配TUDOR ROYAL 41mm黃金鋼錶帶黑錶面款。

1950年代帝舵表開始使用「Royal」名稱，凸顯品牌優越的品質，新款TUDOR Royal即為歷史傳承的延續，特色是錶殼連成一體的錶帶，五鏈節設計錶帶的間隔鏈節精細磨光，外側鏈節及中間鏈節則以磨砂效果處理，不僅美觀且戴起來流暢舒適；另一讓人過目難忘的設計，則是磨光飾面與坑紋切割相互間隔流露層次感的坑紋外圈，低調中展現不凡，配備旋入式上鏈錶冠與底蓋，確保防水深度達100米。

▲▼ TUDOR 。（圖／公關照）

▲TUDOR ROYAL金屬錶帶與錶殼融為一體。

▲▼ TUDOR 。（圖／公關照）▲▼ TUDOR 。（圖／公關照）
▲搭配香檳金面盤點鑽石標的TUDOR ROYAL 38mm（左），黑色面盤38mm 鋼錶帶。
 

TUDOR Royal系列腕錶共有28mm、34mm、38mm、41mm等4種尺寸，男、女均可找到心儀款式，當中41mm款尤其特別，搭載的自動上鏈機械機芯可同時顯示星期及日曆。不變的是此系列無論是黑色、銀色、香檳色或藍色面盤，均飾以太陽光線效果圖案，點綴羅馬數字時標增添復古氣息。

▲▼ TUDOR 。（圖／公關照）▲▼ TUDOR 。（圖／公關照）

▲TUDOR ROYAL 34mm 鋼錶帶銀色面盤款（左），黑色面盤鑲鑽的TUDOR ROYAL 28mm鋼錶帶款。

若想華麗一些，每個尺寸錶款各有18K金坑紋錶圈搭雙色錶帶的款式；女性亦有更秀氣的選擇，一同推出的鑲鑽珍珠母款式女裝腕表，流露經典優雅氣息。

▲▼ TUDOR 。（圖／公關照）

▲白色珍珠母貝面盤時標鑲鑽的TUDOR ROYAL 28mm黃金鋼錶帶款。
 

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關鍵字：

TUDOR, 帝舵表
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